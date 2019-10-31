Back in the USSR: старые, но верные советские правила подготовки авто к зиме

Переходный период — один из самых сложных и проблемных для любого авто. Резкие перепады температур еще никому не приносили добра, а уж вездесущий конденсат свел в могилу не один кузов. Поэтому в советские дефицитные годы к осеннему ТО относились по-особенному: авто мыли и вычищали, проверяли и диагностировали, проводили целый перечень обязательных процедур.
Увы, но большинство нормативов тогдашнего техобслуживания давным-давно утеряло свой смысл, но некоторые советы из прошлого века пригодятся автомобилисту и сегодня.
Замена летнего моторного масла на зимнее
Не каждый сегодня знает, что еще 30 лет назад такую операцию вообще практиковали. Однако не так уж и давно моторные масла делились на летние и зимние, требовавшие соблюдения регламента использования. Универсальное — всесезонное, если хотите — масло, конечно, было, но имело строгий порог температур, по преодолению которого густело и теряло свои свойства.
Технологии ушли далеко вперед, сегодня уже никто не станет использовать летнее или зимнее масло — все поголовно применяют современные составы, которые легко переносят среднестатистические морозы и российскую, даже южную, жару. Так что этому «совету бывалых» пора на покой.
Осушение топливного бака
Старики, все как один, перед заморозками сливали накопившуюся за теплый сезон воду из бензобака. Происходило это довольно просто: в каждом «танке» была специальная пробка, которая позволяла слить H20. Железные баки, редкое использование и еще более редкие заправки, короткие в основной своей массе пробеги — воды за лето в бензобаке скапливалось немало. Это могло привести к перемерзанию топливного фильтра — машина глохла или просто не заводилась утром.
Нынче этой методикой уже никто не пользуется. И баки все производители делают из пластика, и пробка в них давным-давно исчезла. Однако вода — конденсат — никуда не делась. Поэтому совет мы перефразируем: перед холодами не поленитесь залить в топливный бак присадку, абсорбирующую и выводящую ненужную жидкость из хранилища. Самый простой вариант — 0,5 л самого тривиального спирта.
Перевод подачи воздуха в «зимний» режим
На советской классике можно было щелкнуть задвижкой на воздушном фильтре и тем самым увеличить температуру воздуха, подающегося на карбюратор. Современники, устанавливающие специальные интеркуллеры, чтобы наоборот снизить температуру воздуха, покрутят пальцем у виска. На что ветераны ответят: «Холодный воздух приведет к перемерзанию впускного тракта и карбюратора, то есть остановке двигателя».
Наши сегодняшние машины — все сплошь инжекторные — такой проблемы лишены и с этим требованием прошлого века нужно проститься навсегда.
Заменить охлаждающую жидкость
Еще несколько десятилетий назад в расширительные бачки и радиаторы спокойно заливали воду и ездили так, ведь многие частные автомобили зимой на дороги не выезжали. А те, кто все же ездил зимой, вынуждены были раздобыть тосол, который по весне сливали и вновь заливали воду. Жидкость эта была дефицитная, ходила она недолго, так как впитывала влагу и быстро теряла свои свойства.
Сегодня все автовладельцы пользуются антифризом, который не замерзает, не гигроскопичен и способен исправно работать на протяжении 150 000 км. Совет отправляется в утиль.
Обработка и смазка замков
Совет на первый взгляд тоже просроченный, ведь большинство авто сегодня открывается с брелока, но его мы сохраним и даже порекомендуем применить. Дело в том, что зимой батарейки в сигнализациях и ключах садятся намного чаще — виной тому низкие температуры — и часто ставят своих владельцев в неловкие ситуации. Хорошо, что дверь можно открыть старым-добрым железным ключом, «жало» которого спрятано в брелок.
Тут-то и начинаются беды: замки на дверях сегодня почти не используются, закисают и не позволяют попасть в салон «дедовским» методом. Поэтому рекомендуем на стучащих уже в дверь ноябрьских праздниках обзавестись «синим баллоном» — впрочем, его почти наверняка можно отыскать в багажнике или гараже — и, проинспектировав, обработать все замочные скважины. Впрок.…
Машины, как и среда их обитания, меняются очень быстро. Требования владельцев растут пропорционально снижению желанию копаться под капотом. Правилом остается лишь основополагающая истина всех автомобилистов: чем лучше и бережнее отнесемся к «железному коню», тем дольше он прослужит и дешевле обойдется.