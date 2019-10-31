Back in the USSR: старые, но верные советские правила подготовки авто к зиме

Переходный период — один из самых сложных и проблемных для любого авто. Резкие перепады температур еще никому не приносили добра, а уж вездесущий конденсат свел в могилу не один кузов. Поэтому в советские дефицитные годы к осеннему ТО относились по-особенному: авто мыли и вычищали, проверяли и диагностировали, проводили целый перечень обязательных процедур.

Увы, но большинство нормативов тогдашнего техобслуживания давным-давно утеряло свой смысл, но некоторые советы из прошлого века пригодятся автомобилисту и сегодня.

Замена летнего моторного масла на зимнее

Не каждый сегодня знает, что еще 30 лет назад такую операцию вообще практиковали. Однако не так уж и давно моторные масла делились на летние и зимние, требовавшие соблюдения регламента использования. Универсальное — всесезонное, если хотите — масло, конечно, было, но имело строгий порог температур, по преодолению которого густело и теряло свои свойства.

Технологии ушли далеко вперед, сегодня уже никто не станет использовать летнее или зимнее масло — все поголовно применяют современные составы, которые легко переносят среднестатистические морозы и российскую, даже южную, жару. Так что этому «совету бывалых» пора на покой.