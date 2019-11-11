Стартовали российские продажи самого дешевого Volvo S60

Новый Volvo S60 в младшей комплектации Momentum обойдется нашим соотечественникам в 2 400 000 рублей. Именно столько придется отдать за шведскую «четырехдверку» со 190-сильным мотором T4 и передним приводом. В то время, как в мае речь шла о 2 350 000.

Третий S60 в версии Inscription с тем же движком тоже прибавил в цене 50 000 «целковых» -до 2 774 000. Зато авто с более производительным агрегатом, выдающим 249 л. с. и сочетающимся только с полным приводом, сохранил первоначальный прайс: от 2 770 000 рублей.

Но вернемся к самому бюджетному седану: живьем такие машины доберутся до дилеров в феврале 2020 года. Кстати, новинку для нас собирают на новом американском заводе бренда в Южной Каролине.