Шведы анонсировали Volvo XC40, работающий от батареек

Премиальный экологически чистый «паркетник» Volvo XC40 будет представлен 16 октября как один из самых безопасных серийных автомобилей, что можно встретить сегодня на дороге. В первую очередь, скандинавские инженеры разработали специальный защитный каркас из прессованного алюминия для батареи, разместив последнюю в полу под креслами.

Кстати, такое расположение большого тяжелого аккумулятора максимально приближает центр тяжести автомобиля к дороге, уменьшая шансы на опрокидывание. Кроме того, специалисты укрепили конструкцию передней и задней частей автомобиля там, где находятся два электромотора.