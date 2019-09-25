Шведы анонсировали Volvo XC40, работающий от батареек

Премиальный экологически чистый «паркетник» Volvo XC40 будет представлен 16 октября как один из самых безопасных серийных автомобилей, что можно встретить сегодня на дороге. В первую очередь, скандинавские инженеры разработали специальный защитный каркас из прессованного алюминия для батареи, разместив последнюю в полу под креслами.
Кстати, такое расположение большого тяжелого аккумулятора максимально приближает центр тяжести автомобиля к дороге, уменьшая шансы на опрокидывание. Кроме того, специалисты укрепили конструкцию передней и задней частей автомобиля там, где находятся два электромотора.
К тому же, электрический XC40 первым в продуктовой линейке Volvo оборудуют новой системой активной безопасности ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) с широким списком различных радаров, камер и ультразвуковых датчиков. Новый комплекс станет частью будущих беспилотных автомобилей бренда.
Между тем, экологичная новинка, чьи точные технические характеристики пока держатся в тайне, вряд ли докатится до российского рынка. Зато новый спорт-седан с бензиновым мотором — то, что нужно россиянам. «Четырехдверка» Volvo S60 третьего поколения уже в ближайшие дни прибудет к дилерам. На вооружении авто — два бензиновых мотора на 190 и 249 л. с., а также передний или полный привод — на выбор.