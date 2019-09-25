Шведы анонсировали Volvo XC40, работающий от батареек

Фото: Volvo
Осталось меньше месяца до премьеры первого «зеленого» автомобиля шведской марки. Речь идет о компактном кроссовере Volvo XC40 с силовой установкой, работающей исключительно на электричестве.
Светлана Ермолаева

Премиальный экологически чистый «паркетник» Volvo XC40 будет представлен 16 октября как один из самых безопасных серийных автомобилей, что можно встретить сегодня на дороге. В первую очередь, скандинавские инженеры разработали специальный защитный каркас из прессованного алюминия для батареи, разместив последнюю в полу под креслами.

Кстати, такое расположение большого тяжелого аккумулятора максимально приближает центр тяжести автомобиля к дороге, уменьшая шансы на опрокидывание. Кроме того, специалисты укрепили конструкцию передней и задней частей автомобиля там, где находятся два электромотора.

К тому же, электрический XC40 первым в продуктовой линейке Volvo оборудуют новой системой активной безопасности ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) с широким списком различных радаров, камер и ультразвуковых датчиков. Новый комплекс станет частью будущих беспилотных автомобилей бренда.

Между тем, экологичная новинка, чьи точные технические характеристики пока держатся в тайне, вряд ли докатится до российского рынка. Зато новый спорт-седан с бензиновым мотором — то, что нужно россиянам. «Четырехдверка» Volvo S60 третьего поколения уже в ближайшие дни прибудет к дилерам. На вооружении авто — два бензиновых мотора на 190 и 249 л. с., а также передний или полный привод — на выбор.

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25 сентября 2019
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