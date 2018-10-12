ТОП-5 самых дешевых седанов с полным приводом

Subaru Legacy

Японский седан Subaru Legacy продается на российском рынке только в двух комплектациях с единственным 2,5-литровым мотором мощностью 175 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.

Как и все представители бренда, автомобиль оснащен системой полного привода. Цена седана стартует от 2 089 000 рублей. Дорожный просвет Subaru Legacy равен 150 мм, а объем багажного отсека составляет 506 литров.