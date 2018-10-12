ТОП-5 самых дешевых седанов с полным приводом

Увы, в бюджетном сегменте с приводом на все четыре колеса пока предлагаются только кроссоверы. А у седанов такая привилегия доступна в основном в премиальном классе и в модельном ряду Subaru. Поэтому самый низкий ценник на них стартует от 1 999 000 рублей, что совсем недешево. В списке оказались два «корейца», два «немца» и один «японец».
Genesis G70
Корейский седан D-класса Genesis G70 в базовой комплектации обойдется дешевле остальных — 1 999 000 «деревянных». Несмотря на стандартное оснащение, все необходимое у него имеется, включая систему полного привода.
Автомобиль с клиренсом 150 мм заряжен 2-литровой «четверкой» с турбонаддувом мощностью 197 л. с., которая работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Объем багажного отделения у Genesis G70 составляет 330 литров.
Audi A3
Премиальный седан гольф-класса Audi A3 с полным приводом quattro обойдется в 2 024 000 рублей. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором 2.0 TFSI мощностью 190 л. м. и семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.
Audi A3 с клиренсом в 140 мм вряд ли можно считать вездеходом, зато в пользу его практичности говорит неплохой для такого класса и типа кузова объем багажника — 425 литров. Базовая моноприводная версия этой модели с двигателем 1.4 TFSI (150 л. с.) обойдется в 1 613 000 «деревянных».
Subaru Legacy
Японский седан Subaru Legacy продается на российском рынке только в двух комплектациях с единственным 2,5-литровым мотором мощностью 175 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.
Как и все представители бренда, автомобиль оснащен системой полного привода. Цена седана стартует от 2 089 000 рублей. Дорожный просвет Subaru Legacy равен 150 мм, а объем багажного отсека составляет 506 литров.
BMW 3 серии
Еще один представитель немецкой премиальной тройки баварец BMW 3 серии в комплектации 320i xDrive SE обойдется в 2 320 000 «деревянных». Автомобиль укомплектован 2-литровой «четверкой» с турбонаддувом мощностью 182 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Дорожный просвет «трешки» равен 145 мм, а объем багажника составляет 480 литров. Базовая заднеприводная версия 318i со 136-сильным агрегатом и «механикой» обойдется в 1 940 000 рублей.
Genesis G80
Замыкает пятерку еще один полноприводный корейский седан марки Genesis, но уже более купного Е-сегмента — G80. В базовой комплектации он обойдется в 2 550 000 «деревянных».
Автомобиль оборудован тем же тандемом из 2,0-литровой «турбочетверки» мощностью 197 л. с. и восьмиступенчатого «автомата», что и его младший собрат G70. Большой седан располагает аналогичным дорожным просветом в 150 мм, но багажное отделение у него гораздо больше — 493 литра.