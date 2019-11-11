Как быстро и всего за 100 рублей убрать трещину на лобовом стекле авто

Обилие камней и прочего «низколетящего» мусора на отечественных дорогах давно уже стало «притчей во языцех», но борьбу с этим явлением дорожники начинать не планируют. Результат — многочисленные сколы и трещины, которые в изобилии появляются на лобовые стеклах всех без исключениях автомобилей. Даже далеко уезжать не надо: «поймать» можно и на городской улице, и на загородном шоссе.

Единственный возможный вариант полноценного ремонта — это замена стекла. Все остальные предложения — различные сервисы по засверливанию и заклеиванию — это лишь временные решения. Покупать новое лобовое стекло все равно придется, вопрос лишь когда и за какую цену. Наводнившие отечественные просторы китайские «визоры» создают иллюзию дешевизны этой операции и дают возможность компаниям писать в рекламных объявлениях весьма привлекательные цифры, но проблему как таковую не решают.

Дело в том, что дешевые стекла «козлят», то есть создают неверное и обманчивое изображение из-за низкого качества сырья и нарушения технологии производства. По той же причине они быстро затираются, становятся мутными, а то и вовсе трескаются. Одним словом, покупка дешевого китайского стекла — так себе решение. Но оригинальное стекло стоит дорого, скажете! И будете абсолютно правы: качественная деталь, выполненная строго по технологии на современном оборудовании, не имеет права стоить дешево. Как же быть?