Как быстро и всего за 100 рублей убрать трещину на лобовом стекле авто

Обилие камней и прочего «низколетящего» мусора на отечественных дорогах давно уже стало «притчей во языцех», но борьбу с этим явлением дорожники начинать не планируют. Результат — многочисленные сколы и трещины, которые в изобилии появляются на лобовые стеклах всех без исключениях автомобилей. Даже далеко уезжать не надо: «поймать» можно и на городской улице, и на загородном шоссе.
Единственный возможный вариант полноценного ремонта — это замена стекла. Все остальные предложения — различные сервисы по засверливанию и заклеиванию — это лишь временные решения. Покупать новое лобовое стекло все равно придется, вопрос лишь когда и за какую цену. Наводнившие отечественные просторы китайские «визоры» создают иллюзию дешевизны этой операции и дают возможность компаниям писать в рекламных объявлениях весьма привлекательные цифры, но проблему как таковую не решают.
Дело в том, что дешевые стекла «козлят», то есть создают неверное и обманчивое изображение из-за низкого качества сырья и нарушения технологии производства. По той же причине они быстро затираются, становятся мутными, а то и вовсе трескаются. Одним словом, покупка дешевого китайского стекла — так себе решение. Но оригинальное стекло стоит дорого, скажете! И будете абсолютно правы: качественная деталь, выполненная строго по технологии на современном оборудовании, не имеет права стоить дешево. Как же быть?
Во-первых, как мы уже неоднократно говорили, лучший и самый дешевый вариант — это превентивные меры. Бронепленки и различные сберегающие составы сегодня стали доступными и позволяют каждому автовладельцу воспользоваться наработками современной инженерной школы. Правда, искать решение, как правило, мы начинаем уже «по факту».
Поэтому сразу переходим к следующему пункту. Чем раньше водитель разглядит новое повреждение на лобовом стекле — тем больше у него шансов «зафиксировать» ущерб на начальном уровне. Пока скол не начал расти, его можно заклеить и тем самым получить достаточно времени на накопление нужной суммы без глобальной экономии.
Можно, конечно, «отдаться» на откуп профессионалам, то есть отправиться в специальную мастерскую, где скол засверлят и заполнят профессиональным клеем, который продержится долго. Но и этот процесс потребует денежных знаков, которых в кошельке не прибавляется. Очередной кредит?
Нет, есть простой и надежный способ, который и лобовое стекло сохранит, и деньги сэкономит. Нам, как всегда, поможет суперклей. Хорошо зачистив и обезжирив скол — делать это нужно с помощью любого подходящего препарата в пульверизаторе — можно приступать к процедуре. Много времени она не потребует, а покупка нужных компонентов легко уложится в 100 рублей.
Прежде всего заклеим повреждение с внутренней стороны скотчем — благо, он есть в любом доме и большинстве багажников — и продуем скол с помощью насоса. Затем аккуратно наносим клей, причем сделать несколько слоев, постепенно выравнивая поверхность. Не стесняйтесь подсушить трещину строительным феном, это даст дополнительный эффект. И, конечно, не экономьте на клее.
Восстановить стекло полностью, естественно, не выйдет, однако заретушировать и укрепить трещину или скол — каждому под силу. Главное, это проделать все процедуры как можно скорее, не дожидаясь следующего дня. Ведь утром, когда в замерзшем салоне водитель автоматически включит печку, трещина точно разрастется, и может в мгновение ока потребовать замены всего лобового стекла.