Старикам тут не место: тест-драйв нового Volvо XC40

В молодые годы ярче светит солнце, и мир кажется пестрым и разноцветным. Молодость одета в самые красивые наряды, там всегда звучит живая музыка, доступны самые удобные гаджеты и там ездят на таких автомобилях, как Volvo XC40. В том возрасте окружающие предметы уже не воспринимаются как игрушки, но в то же время еще не настала пора относиться к ним по-взрослому серьезно и слишком практично.
Судя по всему, шведы впали в детство, когда кардинально освежили корпоративный имидж, создав новый компактный SUV. И не ошиблись. Volvo XC40 виден издалека, он выделяется из серой толпы и привлекает внимание своим праздничным обличьем. Причем, чтобы заявить о себе, ему не нужно быть ряженым и на восточный манер пестрить всеми цветами радуги — как истинный швед, он обращает на себя внимание даже в самых спокойных и неброских цветах.
Это уже не представительный VIP XC90, не гламурный XC60 и не богатый турист V60 Cross Country. «Младшенький» даже построен на другой платформе — китайской CMA (Compact Modular Architecture). А миниатюрные шведские флаги, вшитые в обивку интерьера, на всякий случай указывают на скандинавское происхождение бренда.
С дизайном экстерьера шведы попали в «яблочко», создав яркий и дружелюбный образ, предельно понятный для молодежной аудитории. Не промахнулись и с интерьером — внутри кроссовер напоминает стильный и удобный гаджет последнего поколения. Изысканно холодноватый скандинавский почерк представлен во все своей красе — ничего лишнего, все предельно понятно, но далеко не банально.
Кажется, что все пространство сосредоточено вокруг главного тотема — огромного вертикально планшета на центральной консоли, обращенного в сторону водителя. Здесь прячется мозг вундеркинда: умная мультимедийная система Sensus с голосовым управлением, которая понимает человека с полуслова.
Цифровая панель приборов, которая предллагается в четырех вариантах настроек, совсем не перегружена и выдает великолепную графику. Нестандартный селектор коробки передач напоминает игровой джойстик — такой же нефиксируемый. А оригинальные продолговатые дефлекторы обдува дополняют неповторимый скандинавский стиль с харакетрным для него чувством меры.
В таких апартаментах бесполезно брюзжать на издержки искусственного интеллекта и рассуждать о бездушном хайтеке — старикам вообще тут не место. Молодая поросль в два прихлопа освоит местный интерфейс, и будет чувствовать себя, как рыба в воде. Тем более, что с комфортом здесь все в полном порядке.
Спереди, где места предостаточно, установлены великолепно спрофилированные передние кресла с огромным диапазоном настроек. На втором ряду, где центральный тоннель на полу безапеляционно разделяет зону на две части, комфортно будет только двум пассажирам.
Шведы рационально использовали пространство, оснастив салон разнокалиберными вещевыми отсеками и превратив его в один большой органайзер. Даже под передним креслом спрятан выдвижной ящик. Багажник с минимальным объемом 460 л скрывает приятный сюрприз — под полом расположен еще один вместительный короб. При сложенных сиденьях здесь образуется абсолютно ровный пол, а размер грузового отделения увеличивается до 1336 л.
Тестовый полноприводный XC40 T4 заряжен бензиновым 190-сильным 2-литровым мотором с турбонаддувом, который работает с безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.
C таким арсеналом задать жару в прямом смысле непросто — во-первых это Volvo, а во-вторых, для подобных целей найдутся другие азартные «игрушки» — отнюдь не кроссоверы.
Но в то же время «овощем» XC40 не назовёшь, и вдоволь покуражиться на нем можно от души. Разгон у «шведа» не взрывной, но задорный: приемистый моторчик совсем не ленится, и на высоких оборотах готов не на шутку огрызаться с соседними стритрейсерами.
«Автомат» тоже не сочкует и расторопно отщелкивает нужную передачу. XC40 азартно входит в повороты, великолепно держит траекторию, слегка теряется на кочках и ямках, но при этом трудно не оценить по достоинству фамильный шведский комфорт. Дружелюбный XC40 слушается водителя с полуслова — он великолепно управляется и в плане удобства может служить ярким примером сбалансированного автомобиля, который даст фору иному премиальному конкуренту.
Здоровую порцию агрессии во внешности предает ему солидный для городского кроссовера дорожный просвет — 211 мм. Столь внушительное пространство под брюхом и система полного привода — это, конечно, существенные внедорожные амбиции XC40, но далеко от асфальта на нем выезжать не стоит. Компактный «швед» — типичный горожанин.
В любом случае Volvo XC40 со своим незаурядным и запоминающимся прикидом и сговорчивым характером запросто станет душой молодой задорной компании и будет желанным бойфрендом для миловидной девчушки.
Модель доступна у нас с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами в четырех комплектациях Цены варьируются от 2 268 000 до 3 142 000 рублей. На фоне конкурентов это средний показатель: стоимость Audi Q3 стартует от 2 045 000, BMW X1 — от 2 100 000, Mercedes-Benz GLA-класс — от 2 210 000, Land Rover Range Rover Evoque — от 2 929 000.