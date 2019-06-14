Старикам тут не место: тест-драйв нового Volvо XC40

Судя по всему, шведы впали в детство, когда кардинально освежили корпоративный имидж, создав новый компактный SUV. И не ошиблись. Volvo XC40 виден издалека, он выделяется из серой толпы и привлекает внимание своим праздничным обличьем. Причем, чтобы заявить о себе, ему не нужно быть ряженым и на восточный манер пестрить всеми цветами радуги — как истинный швед, он обращает на себя внимание даже в самых спокойных и неброских цветах.

Это уже не представительный VIP XC90, не гламурный XC60 и не богатый турист V60 Cross Country. «Младшенький» даже построен на другой платформе — китайской CMA (Compact Modular Architecture). А миниатюрные шведские флаги, вшитые в обивку интерьера, на всякий случай указывают на скандинавское происхождение бренда.

С дизайном экстерьера шведы попали в «яблочко», создав яркий и дружелюбный образ, предельно понятный для молодежной аудитории. Не промахнулись и с интерьером — внутри кроссовер напоминает стильный и удобный гаджет последнего поколения. Изысканно холодноватый скандинавский почерк представлен во все своей красе — ничего лишнего, все предельно понятно, но далеко не банально.