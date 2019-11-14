Новый Land Rover Defender: жесткий тест-драйв на съемках фильма про Бонда

Новый Land Rover Defender, представленный в сентябре на Франкфуртском мотор-шоу, судя по всему неплохо справился с поставленными перед ним задачами на съемках фильма «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда.

- Нам был нужен поистине неукротимый автомобиль, способный на равных бороться со стихией, преодолевать крутые спуски и легко форсировать реки, — рассказал Ли Моррисон, постановщик самых захватывающих сцен в фильме.

Кстати, на большие экраны попадет первый Defender X, сошедший с конвейера завода в Словакии. Он окрашен в черный цвет Santorini Black и щеголяет 20-дюймовыми дисками, обутыми в профессиональные внедорожные шины.