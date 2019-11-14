Новый Land Rover Defender: жесткий тест-драйв на съемках фильма про Бонда

Фото: Land Rover
Создатели очередного эпизода «бондианы», выбирая автомобиль для киношных гонок по бездорожью, решили использовать возрожденный Land Rover Defender. Причем в фильме снялся внедорожник в серийном исполнении с небольшими доработками в дизайне.

Новый Land Rover Defender, представленный в сентябре на Франкфуртском мотор-шоу, судя по всему неплохо справился с поставленными перед ним задачами на съемках фильма «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда.

- Нам был нужен поистине неукротимый автомобиль, способный на равных бороться со стихией, преодолевать крутые спуски и легко форсировать реки, — рассказал Ли Моррисон, постановщик самых захватывающих сцен в фильме.

Кстати, на большие экраны попадет первый Defender X, сошедший с конвейера завода в Словакии. Он окрашен в черный цвет Santorini Black и щеголяет 20-дюймовыми дисками, обутыми в профессиональные внедорожные шины.

Такой автомобиль с дорожным просветом в 291 мм способен форсировать броды глубиной до 900 мм.

Стоит отметить, что трюки, поставленные Ли Моррисоном, в исполнении Джесси Хокинс «выжали» все возможности из британского вездехода. Фильм, на съемки которого ушло около года, в прокат выйдет в начале апреля следующего года.

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15 ноября 2019
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