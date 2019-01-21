Какие шины выбрать для экстремального бездорожья

Фото: Michelin
Российская команда «ГАЗ Рейд Спорт» в этом году впервые выехала на чемпионат «Африка Эко Рейс». В гонке приняли участие четыре экипажа, выступившие, как уже писал портал «АвтоВзгляд», довольно успешно. Преодолеть коварные пески Сахары им, не в последнюю очередь, помогли внедорожные шины бренда BFGoodrich от компании Michelin.
Светлана Ермолаева

В Африке спортсменов ждали высочайшие барханы, каменистые плато и опасные зыбучие пески. Даже верблюжьи колючки могли повредить шины. Но экипажу Евгения Суховенко и Евгения Павлова удалось пройти все 12 этапов соревнования и получить 10-е место в категории «T1 Суперпродакшн», где участвуют самые мощные автомобили, а также занять 3-е место в классе полноприводных дизельных автомобилей.

А экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова удостоился 7-го места в категории «T4» и 1-го среди грузовиков с объемом двигателя до 10 литров.

– В этих жестких условиях высокая скорость, управляемость автомобилей зависит в первую очередь от шин, — рассказал капитан команды Вячеслав Субботин. — Мы выбрали лучшие шины, способные выдержать сумасшедшие нагрузки.

Экипажи «ГАЗ Рейд Спорт» использовали во время гонок и «резину» BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 повышенной проходимости, зарекомендовавшую себя на таких соревнованиях, как ралли «Дакар». Также в ходу были прочные покрышки Mud-Terrain T/A KM3, разработанные специально для поездок по грязи и каменистым поверхностям.

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21 января 2019
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