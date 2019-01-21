Какие шины выбрать для экстремального бездорожья

В Африке спортсменов ждали высочайшие барханы, каменистые плато и опасные зыбучие пески. Даже верблюжьи колючки могли повредить шины. Но экипажу Евгения Суховенко и Евгения Павлова удалось пройти все 12 этапов соревнования и получить 10-е место в категории «T1 Суперпродакшн», где участвуют самые мощные автомобили, а также занять 3-е место в классе полноприводных дизельных автомобилей.

А экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова удостоился 7-го места в категории «T4» и 1-го среди грузовиков с объемом двигателя до 10 литров.

– В этих жестких условиях высокая скорость, управляемость автомобилей зависит в первую очередь от шин, — рассказал капитан команды Вячеслав Субботин. — Мы выбрали лучшие шины, способные выдержать сумасшедшие нагрузки.