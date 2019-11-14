Под семью замками: что происходит по ночам в российских автосервисах

Аренда, как и зарплата, «капает» даже ночью, а предприятие в это время не приносит ни копейки прибыли? Просто российский предприниматель, лавирующий изо дня в день, должен придумывать хитрости и генерировать новые источники заработка в любую свободную минуту. А тут — целая ночь, не менее 10 часов вынужденного простоя! Как же можно использовать это время во благо? Оговоримся сразу: мошеннические схемы и незаконные действия, вроде разборки угнанных автомобилей и перебивания номеров на кузовах и моторах — не в счет.
Санитарная ночь
Опытный владелец сервиса знает, что обеспеченный автовладелец, да еще и семьянин, не приедет в грязный и замызганный бокс ремонтировать свой дорогой автомобиль. И уж тем более не оставит его на долгий ремонт в таких руках. Да и добротный мастер, который знает себе цену, работать в таких условиях не будет. Поэтому успешные СТО зачастую выглядят столь же чисто и опрятно, как и официальные дилеры. Как они этого добиваются?
Естественно, уборка не затихает ни на минуту в момент обслуживания клиентских автомобилей: где-то масло пролилось, где-то грязь с автомобиля отпала, где-то деталь или колесо уронили, обдав всех и вся столбом пыли и мусора. Такие «предвиденные» моменты убирают сразу. Но вычистить ремзону, полную механиков и автомобилей, до блеска просто невозможно. Поэтому глобальную уборку и чистку проводят ночью, когда мастера выкатили с подъемников все автомобили и разошлись по домам. Кто-то предпочитает двух-трехчасовую уборку каждый день, кто-то отводит для этих целей целую ночь, но один раз в неделю.
Складской учет и аудит
Пересчитать наличие деталей и расходных материалов во время работы практически невозможно. Оценить состояние инструмента и его наличие в должном количестве — еще сложнее. Поэтому каждый месяц, а то и чаще, собственник или управляющий высококлассного сервиса проводит аудит: подсчитывает инвентарь и составляет сметы на закупку, прикидывает необходимость дополнительных расходов на предстоящий месяц.
Сервисы не могут позволить дешевый низкосортный инструмент, потому что она не выдержит и недели работы, и покупают дорогое и качественное оборудование для ремонта. Все это знают, так что «охотники за добычей» найдутся всегда, особенно — среди клиентов. Невозможно уследить за каждым. Считается, что воровство в районе 10% — это норма, которую следует всегда держать в голове. А ночь инвентаризации — лучшее время, чтобы подвести итоги и выявить недостачу.
Долгостой
В маленьких сервисах редко бывает больше трех-четырех подъемников. Чаще вообще один или два. Так что любой долгий ремонт для мастерской не очень выгоден — быстрее и прибыльнее сделать с десяток ТО, чем целый день «ковырять» один автомобиль. Но и отказываться от такого ремонта, особенно в лице постоянного клиента, тоже нельзя. Ждать месяц, пока найдется «окошко», человек естественно не захочет. Что же делать?
Обычно владелец предприятия договаривается с мастером, чтобы он остался на ночную смену и провел все необходимые операции. В конце дня машину поднимают, осматривают, оговаривают список работ с заказчиком и отправляют в ремонт. К утру она будет готова, а если объем необходимого ремонта большой, то механик выйдет еще раз на ночь и доделает. Чаще всего так собирают автомобили после глобального восстановления железа, серьезного ремонта двигателя и коробки передач.
Своими силами
Почти у каждого механика, естественно, есть автомобиль. Имея опыт, а тут еще и место — он сам может привести свою машину в чувство. Многие владельцы автосервисов, если они опытные и давно работающие в сфере, знают, что самое важное — это команда. Хороший и сплоченный коллектив — залог успешного бизнеса.
Так что мастерам, как правило, идут на встречу и разрешают после закрытия заниматься собственными автомобилями на мощностях предприятия с одним лишь условиям: этот процесс не должен мешать работе СТО. То есть ночь — идеальное время для наведения марафета. Кстати, такой подход зачастую позволяет проще и дешевле договариваться с командой о сложных ремонтах или быстрее урегулировать «кассовые разрывы».
Съемочная площадка
Огромное количество печатных и электронных СМИ, телеканалов и блогеров ведут целые трансляции из боксов, рассказывают и показывают тонкости ремонта разных автомобилей, исследуют и придумывают лайфхаки, демонстрируют проблемы и пути их решения. Не в рабочий же день это все снимать? Кино не предполагает совместимости с основным видом деятельности.
Поэтому за небольшой «гонорар» сервисы открывают свои ворота по ночам для съемок, оставляя за главного одного из приемщиков или просто сторожа, который знает где свет включить и как работает подъемник. Хозяин спит, команда отдыхает, а мастерская приносит доход. Идеально.