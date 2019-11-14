Под семью замками: что происходит по ночам в российских автосервисах

Аренда, как и зарплата, «капает» даже ночью, а предприятие в это время не приносит ни копейки прибыли? Просто российский предприниматель, лавирующий изо дня в день, должен придумывать хитрости и генерировать новые источники заработка в любую свободную минуту. А тут — целая ночь, не менее 10 часов вынужденного простоя! Как же можно использовать это время во благо? Оговоримся сразу: мошеннические схемы и незаконные действия, вроде разборки угнанных автомобилей и перебивания номеров на кузовах и моторах — не в счет.

Санитарная ночь

Опытный владелец сервиса знает, что обеспеченный автовладелец, да еще и семьянин, не приедет в грязный и замызганный бокс ремонтировать свой дорогой автомобиль. И уж тем более не оставит его на долгий ремонт в таких руках. Да и добротный мастер, который знает себе цену, работать в таких условиях не будет. Поэтому успешные СТО зачастую выглядят столь же чисто и опрятно, как и официальные дилеры. Как они этого добиваются?

Естественно, уборка не затихает ни на минуту в момент обслуживания клиентских автомобилей: где-то масло пролилось, где-то грязь с автомобиля отпала, где-то деталь или колесо уронили, обдав всех и вся столбом пыли и мусора. Такие «предвиденные» моменты убирают сразу. Но вычистить ремзону, полную механиков и автомобилей, до блеска просто невозможно. Поэтому глобальную уборку и чистку проводят ночью, когда мастера выкатили с подъемников все автомобили и разошлись по домам. Кто-то предпочитает двух-трехчасовую уборку каждый день, кто-то отводит для этих целей целую ночь, но один раз в неделю.