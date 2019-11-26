Стали известны российские спецификации новой Volkswagen Jetta

В открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Volkswagen Jetta. Немецкую «четырехдверку», как и предполагалось, для наших соотечественников будут собирать на мексиканском предприятии. По меньшей мере, на первых порах.
Согласно документу, в списке базового оснащения «Джетты» найдутся динамическая система стабилизации, климат-контроль и датчики давления в шинах, а также крепления для детских кресел ISOFIX и модуль вызова экстренных служб, без которого теперь никак.
В качестве опций седан предложит «мультимедийку» с навигационной системой, парктроники, камеру заднего вида, люк в крыше и кресла с подогревом. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», за доплату седан оснастят еще и цифровой «приборкой» и бесключевым доступом.
Напомним, россиянам будет доступна Jetta с 1,6-литровым мотором мощностью 110 л. с., сочетающимся с пятиступенчатой «механикой», либо со 150-сильным движком объемом 1,4 л, агрегатированным с шестискоростным «автоматом».
Остается добавить, что ОТТС вовсе не гарантирует, что автомобиль прикатит в нашу страну, а просто делает это возможным. А нам остается лишь надеяться, что обещанная новая VW Jetta все же пополнит российскую продуктовую линейку марки.