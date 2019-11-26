Стали известны российские спецификации новой Volkswagen Jetta

В качестве опций седан предложит «мультимедийку» с навигационной системой, парктроники, камеру заднего вида, люк в крыше и кресла с подогревом. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», за доплату седан оснастят еще и цифровой «приборкой» и бесключевым доступом.

Напомним, россиянам будет доступна Jetta с 1,6-литровым мотором мощностью 110 л. с., сочетающимся с пятиступенчатой «механикой», либо со 150-сильным движком объемом 1,4 л, агрегатированным с шестискоростным «автоматом».

Остается добавить, что ОТТС вовсе не гарантирует, что автомобиль прикатит в нашу страну, а просто делает это возможным. А нам остается лишь надеяться, что обещанная новая VW Jetta все же пополнит российскую продуктовую линейку марки.