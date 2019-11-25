Honda выпустила самый мощный мотор в истории и обновила линейку мотоциклов

Отныне при массе всего в 201 кг, мотор обеспечивает 160 кВт при 14500 об/мин. Обновленные спортивные модели CBR1000RR-R Fireblade и Fireblade SP укомплектованы легкими титановыми глушителями Akrapovic.
Также целиком обновились и популярные «малокубатурники» SH125i и SH150i — мотоциклы получили новый дизайн, большую мощность, больше места для багажа и высокую экономичность. Система контроля за крутящим моментом HSTC (Honda Selectable Torque Control) теперь дополнена и системой «старт-стоп» для экономии топлива в базовой комплектации. Новый дизайн рамы не только улучшил управляемость, на также и дал возможность увеличить багажное пространство под сиденьем до 28 литров.
Компактный круизер CMX500 Rebel тоже получил ряд обновлений, включая светодиодные световые приборы, проскальзывающее сцепление, индикатор включенной передачи, новый набор аксессуаров. Кроме этого, мотоцикл оснастили новой выпускной системой, а также сиденьем более комфортной формы.
Версия CMX500 Rebel S Edition, поставляющаяся в цветовой гамме Matte Axis Grey Metallic, в заводской комплектации экипирован обтекателем на фару, черными кожухами на перья вилки с защитными щитками, а также сиденье с прострочкой в форме бриллианта.
Флагманская модель CB1000R Neo Sports Cafe получила чисто косметические изменения и новую цветовую схему. Убрав серые акценты, дизайнеры установили черные матовые траверсы с кронштейном, которые прекрасно сочетаются с фарой в новой версии Metallic Matte Ballistic Black. К тому же, по хребту бензобака бежит серебряная полоса.
Популярные CRF1100L Africa Twin и CRF1100L Africa Twin Adventure Sports обновились полностью и были показаны впервые на выставке. Обе версии получили легкую, прочную и узкую раму, позволяющую повысить как проворность мотоцикла в поворотах, так и общий комфорт.
Впервые в модельном ряду Honda именно Africa Twin комплектуется 6,5-дюймовым TFT дисплеем типа «тачскрин», им можно пользоваться даже в перчатках. Данные модели буквально напичканы электроникой, а бензобаки были увеличены — до 18,8 литра у модели Africa Twin и до 24,8 литров у Adventure Sports.
Все модели уже в 2020 году поступят в продажу в салоны официальных дилеров.