Honda выпустила самый мощный мотор в истории и обновила линейку мотоциклов

Компактный круизер CMX500 Rebel тоже получил ряд обновлений, включая светодиодные световые приборы, проскальзывающее сцепление, индикатор включенной передачи, новый набор аксессуаров. Кроме этого, мотоцикл оснастили новой выпускной системой, а также сиденьем более комфортной формы.

Версия CMX500 Rebel S Edition, поставляющаяся в цветовой гамме Matte Axis Grey Metallic, в заводской комплектации экипирован обтекателем на фару, черными кожухами на перья вилки с защитными щитками, а также сиденье с прострочкой в форме бриллианта.

Флагманская модель CB1000R Neo Sports Cafe получила чисто косметические изменения и новую цветовую схему. Убрав серые акценты, дизайнеры установили черные матовые траверсы с кронштейном, которые прекрасно сочетаются с фарой в новой версии Metallic Matte Ballistic Black. К тому же, по хребту бензобака бежит серебряная полоса.