Honda выпустила самый мощный мотор в истории и обновила линейку мотоциклов

Honda
На выставке EICMA-2020 компания Honda представила свои последние разработки. Прежде всего, это флагманские суперспортивные CBR1000RR-R Fireblade и Fireblade SP, получившие новую раму, увеличенную мощность и самый мощный 4-цилиндровый двигатель Honda, когда-либо созданный компанией.

Отныне при массе всего в 201 кг, мотор обеспечивает 160 кВт при 14500 об/мин. Обновленные спортивные модели CBR1000RR-R Fireblade и Fireblade SP укомплектованы легкими титановыми глушителями Akrapovic.

Также целиком обновились и популярные «малокубатурники» SH125i и SH150i — мотоциклы получили новый дизайн, большую мощность, больше места для багажа и высокую экономичность. Система контроля за крутящим моментом HSTC (Honda Selectable Torque Control) теперь дополнена и системой «старт-стоп» для экономии топлива в базовой комплектации. Новый дизайн рамы не только улучшил управляемость, на также и дал возможность увеличить багажное пространство под сиденьем до 28 литров.

Фото: Honda

Компактный круизер CMX500 Rebel тоже получил ряд обновлений, включая светодиодные световые приборы, проскальзывающее сцепление, индикатор включенной передачи, новый набор аксессуаров. Кроме этого, мотоцикл оснастили новой выпускной системой, а также сиденьем более комфортной формы.

Версия CMX500 Rebel S Edition, поставляющаяся в цветовой гамме Matte Axis Grey Metallic, в заводской комплектации экипирован обтекателем на фару, черными кожухами на перья вилки с защитными щитками, а также сиденье с прострочкой в форме бриллианта.

Флагманская модель CB1000R Neo Sports Cafe получила чисто косметические изменения и новую цветовую схему. Убрав серые акценты, дизайнеры установили черные матовые траверсы с кронштейном, которые прекрасно сочетаются с фарой в новой версии Metallic Matte Ballistic Black. К тому же, по хребту бензобака бежит серебряная полоса.

Фото: Honda

Популярные CRF1100L Africa Twin и CRF1100L Africa Twin Adventure Sports обновились полностью и были показаны впервые на выставке. Обе версии получили легкую, прочную и узкую раму, позволяющую повысить как проворность мотоцикла в поворотах, так и общий комфорт.

Впервые в модельном ряду Honda именно Africa Twin комплектуется 6,5-дюймовым TFT дисплеем типа «тачскрин», им можно пользоваться даже в перчатках. Данные модели буквально напичканы электроникой, а бензобаки были увеличены — до 18,8 литра у модели Africa Twin и до 24,8 литров у Adventure Sports.

Все модели уже в 2020 году поступят в продажу в салоны официальных дилеров.

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25 ноября 2019
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