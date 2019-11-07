В России будут продавать семиместный Volkswagen Tiguan

Удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace, дающий возможность устанавливать в салон третий ряд кресел, немцы представили на Женевском автосалоне еще весной 2017 года. А о том, что просторный «паркетник» привезут в нашу страну, заговорили больше года назад: тогда автостроитель задумался об этой модели в российской продуктовой линейке.
Речь шла о старте продаж в обозримом будущем, которое растянулось на месяцы. Но стоит отметить, что и сертификация не гарантирует запуска авто на нашем рынке, а только делает это возможным.
Итак, согласно ОТТС, Tiguan Allspace с увеличенной на 106 мм колесной базой (до 2787 мм) будет доступен россиянам с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 180 л. с., либо с тем же движком, форсированным до 220 «лошадей». В паре с ними трудятся семискоростной «робот» со сдвоенным сцеплением и система полного привода.
Примечательно, что длинный «Тигуан» для России, в отличие от своего более компактного собрата, будут собирать не на калужских мощностях бренда, а на заокеанской производственной площадке в Мексике.
Цены на авто по понятным причинам пока не известны. Но если новинка и доберется до отечественных шоу-румов, то определенно будет дороже короткого Tiguan. Последний в самой доступной комплектации со 180-сильным двигателем сегодня оценивают в 2 099 000 рублей.