Блондинка за рулем: за что я люблю и ненавижу парктроники

Сегодня подавляющее число новых машин в более менее сносных комплектациях априори имеют если не камеры заднего вида, то уж парктроники на «корме» — точно. Однако в начальных версиях, как и во многих подержанных авто, эта опция отсутствует. И это как раз тот случай, когда автоледи стоит потратиться на ее покупку.
Вот я, когда свою последнюю машину покупала, сразу немедленно заказала в салоне задний парктроник. А то любят у нас иногда вкопать где-нибудь во дворе железный столбик высотой сантиметров 50, а мне катайся потом с вмятиной. Нет уж, думаю, лучше заплачу сразу и буду парковаться спокойно — даже головой крутить не надо.
Правильность решения оценила в первый же месяц: без проблем встаю даже на самой тесной стоянке. Короче говоря, удобная штука, ну разве что пищит иногда впустую, если грязь на датчики налипнет. А еще очень выручает в дождь и в снегопад: стекла грязные, ничего не разглядишь. Да и во дворе парковаться как-то спокойнее: мало ли какая мамаша отвлечется, а ее малыш уже у твоего бампера куличик лепит…
Давайте расскажу вам, как это работает. Парктроник — это, по сути, датчики, которые с помощью ультразвука видят препятствие, измеряют до него расстояние и сообщают водителю: устройство может пищать, может озвучивать информацию голосом или даже выводить ее на специальный дисплей, если он вооружен камерой заднего вида, а то и делать проекцию на лобовое стекло!
Датчики эти врезаются или наклеиваются на задний бампер: захотите сэкономить — получите в комплекте только два датчика. Но лучше все таки доплатить за четыре: тогда ваш парктроник точно ничего не пропустит — даже о клочке высокой травы знать будете! В общем — отличная страховка от случайных царапин и вмятин, и он явно он стоит дешевле, чем кузовной ремонт после аварии. Но есть в его эксплуатации и неприятные нюасны!
Хочу вас предупредить: не стоит думать, что после установки этой штуковины вы завели себе круглосуточного ангела-хранителя: это всего лишь датчики, и они могут ошибаться. Так что если свято верить во все, что вам сообщает приятный голос-автомат, можно вписаться задом так, что фар потом не соберешь! А иногда — наоборот, хитроумный прибор запищит истошно, выходишь из машины — а там до препятствия еще сантиметров 70! На городской парковке это как пешком до Китая.
Иначе говоря, полностью доверять парктронику, как, впрочем, и любой электронике автомобиля, нельзя: на Бога, как говорится, надейся, а сам не плошай.