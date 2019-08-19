Блондинка за рулем: за что я люблю и ненавижу парктроники

Вот я, когда свою последнюю машину покупала, сразу немедленно заказала в салоне задний парктроник. А то любят у нас иногда вкопать где-нибудь во дворе железный столбик высотой сантиметров 50, а мне катайся потом с вмятиной. Нет уж, думаю, лучше заплачу сразу и буду парковаться спокойно — даже головой крутить не надо.

Правильность решения оценила в первый же месяц: без проблем встаю даже на самой тесной стоянке. Короче говоря, удобная штука, ну разве что пищит иногда впустую, если грязь на датчики налипнет. А еще очень выручает в дождь и в снегопад: стекла грязные, ничего не разглядишь. Да и во дворе парковаться как-то спокойнее: мало ли какая мамаша отвлечется, а ее малыш уже у твоего бампера куличик лепит…

Давайте расскажу вам, как это работает. Парктроник — это, по сути, датчики, которые с помощью ультразвука видят препятствие, измеряют до него расстояние и сообщают водителю: устройство может пищать, может озвучивать информацию голосом или даже выводить ее на специальный дисплей, если он вооружен камерой заднего вида, а то и делать проекцию на лобовое стекло!