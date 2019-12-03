Состоялась премьера нового Jaguar F-Type

В моторной линейке осталась базовая двухлитровая «турбочетверка» мощностью 300 л. с, агрегатированная только с передним приводом. Имеется еще 380-сильная V-образная «шестерка» объемом 3 л и V8 на 5 л, развивающий до 450 «лошадей», сочетающаяся с приводом на задние колеса или на обе оси — на выбор.

Исключительно полноприводный F-Type в версии R приводится в движение «восьмеркой» с отдачей в 575 сил. Все моторы работают в тандеме в восьмискоростным «автоматом» Quickshift. Самый производительный из них помогает спорткару «выстреливать» до первой сотни за 3,7 с при максимальной скорости в 300 км/ч.

Новинка в Европе уже доступна для заказа. Ценник начинается от 64 200 евро за авто в кузове купе и 71 200 — за кабриолет. В переводе в рубли по актуальному курсу валют прайсы приравниваются к 4 560 500 и 5 957 700 соответственно.