ГИБДД снова начала массово разводить трезвых водителей на пьянку

Нетрудно заметить, что в последнее время на улицах и магистралях стало гораздо больше экипажей ГИБДД. Впрочем, это обычная полицейская практика — усиление перед главным семейным праздником в стране. Как утверждают источники портала «АвтоВзгляд», в это время «на линию» выходит практически весь численный состав гаишных подразделений — отпуска и отгулы у служивых отменяются. Но безопасности ли ради и снижения аварийности для оккупируют проезжую часть придорожные полицейские?

За минувшие пару дней, судя по редакционной почте, гаишники тормозят водителей в массовом порядке: причем многих — по несколько раз на дню. И не за нарушения ПДД, и даже не для проверки документов! Сотрудники «просто» вступают с шоферами в странные беседы. Хотя странные — только на первый взгляд. Главная цель «психологов в форме» — выудить у рулевого признание, что тот накануне хоть рюмку, но выпил. А если и не рюмку — то хотя бы таблетку.

Хорошее, безусловно, дело — пьяных ловить, но зачем пытаться делать пьяных из трезвых? Так, к примеру, выкатился гражданин воскресным вечером из дачного поселка, а на первом же от «фазенды» повороте его, родимого, ждут инспекторы с распростертыми объятиями. Ведь наверняка сутра опохмелился пивком после субботней попойки, а даже если и нет — смекалка в помощь.