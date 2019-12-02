ГИБДД снова начала массово разводить трезвых водителей на пьянку

Нетрудно заметить, что в последнее время на улицах и магистралях стало гораздо больше экипажей ГИБДД. Впрочем, это обычная полицейская практика — усиление перед главным семейным праздником в стране. Как утверждают источники портала «АвтоВзгляд», в это время «на линию» выходит практически весь численный состав гаишных подразделений — отпуска и отгулы у служивых отменяются. Но безопасности ли ради и снижения аварийности для оккупируют проезжую часть придорожные полицейские?
За минувшие пару дней, судя по редакционной почте, гаишники тормозят водителей в массовом порядке: причем многих — по несколько раз на дню. И не за нарушения ПДД, и даже не для проверки документов! Сотрудники «просто» вступают с шоферами в странные беседы. Хотя странные — только на первый взгляд. Главная цель «психологов в форме» — выудить у рулевого признание, что тот накануне хоть рюмку, но выпил. А если и не рюмку — то хотя бы таблетку.
Хорошее, безусловно, дело — пьяных ловить, но зачем пытаться делать пьяных из трезвых? Так, к примеру, выкатился гражданин воскресным вечером из дачного поселка, а на первом же от «фазенды» повороте его, родимого, ждут инспекторы с распростертыми объятиями. Ведь наверняка сутра опохмелился пивком после субботней попойки, а даже если и нет — смекалка в помощь.
Ключевой вопрос гайца: «Выпивали что-нибудь накануне?», вроде ничего особенного в себе не несет, но вот его продолжение зачастую оборачивается для водителей расширением геморроидальных вен. Очень часто даже бывалые «рулевые» после неправильного ответа попадают в тиски борцов за безопасность движения. А что здесь такого, если днем ранее выпил пару бутылок пива? Вроде и ничего.
Но блюстители правопорядка тут же расскажут вам о подозрительном запахе в салоне, попросят дыхнуть сначала себе, потом напарнику, а дальше по накатанной. Предложение пройти медосвидетельствование, заполнение бумаг и потеря времени — что может быть хуже? Правильно: хуже будет, если проверка действительно покажет наличие алкоголя в организме. Зачем рисковать, когда можно попытаться решить вопрос на месте? Похоже, ситуация с годами ничуть не изменилась: одни — запугивают и манипулируют, другие — боятся и платят.
Наш вам совет: не вспоминайте о вчерашнем застолье, и не отказывайтесь от прохождения медицинского освидетельствования. Во всяком случае, нацеленные на «разводку» гаишники сами не захотят терять даром время и, скорее всего, отпустят по-добру, по-здорову. Хотя иногда они не прочь зацепиться и за другое, не менее страшное для водителя обстоятельство.
Поверьте, задавая вопросы: «Как вы себя чувствуете и не болеете ли?», доблестным сотрудникам абсолютно наплевать на состояние здоровья драйвера. Если только он не употребил обезболивающее, успокаивающее, отхаркивающее или сосудорасширяющее средство. Ведь целая россыпь медикаментов содержит в своих составах вещества, которые за рулем принимать нежелательно.
А кодеин в «Нурофене» и «Коделаке», трамадол в «Залдиаре» и «Трамале», фенобарбитал в «Андипале» и даже «Валокордине» с «Корвалолом» на медосвидетельствовании будут свидетельствовать о том, что перед врачами — наркоман! Благодаря таким гримасам нашего законодательства человек не только лишится «прав», но и будет поставлен на учет в наркодиспансер. С таблицей подобных медикаментов инспекторы хорошо знакомы, а потому их вопрос «Чем лечитесь?» — сугубо меркантильный, в интересах собственного, так сказать, кармана.
Совет, как и в первом случае, прост: не признавайтесь в приеме лекарств и предлагайте проехать на медэкспертизу. При таком напоре мздоимцы связываться с вами не будут — поищут другую жертву.
Примечательно, что в минувший уик-энд сотрудники ДПС задавали читателям портала «АвтоВзгляд» одни и те же вопросы. Рейд? Отнюдь — наши источники информацию об организации специальных мероприятий в столичном регионе не подтвердили. А это говорит о том, что старые-добрые схемы поймать водителя на испуг успешно работают до сих пор. Вот только цены уже совсем не старые, да и наверняка — не добрые.