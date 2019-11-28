Частным танкам и БТР могут разрешить ездить по дорогам общего пользования

Напомним, что в 2019 году Гостехнадзор ни с того, ни с сего признал выданные им же свидетельства о регистрации демилитаризованной техники недействительными. А годом ранее подведомственная организация Минсельхоза перестала ставить на регистрацию новые бронемашины. Все это вызвало недовольство военно-патриотических общественных организаций и частных лиц, которые подали иски в суд с требованием отменить решения контролирующего органа.
С такой же проблемой столкнулся и военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» — Гостехнадзор отказал ему в регистрации трех танков Т-62 и двух единиц БТР-70 и МТ-ЛБ, которые планировалось использовать для эксплуатации на экскурсионной танковой трассе. Сложившуюся ситуацию осенью обсуждали на совещаниях в Минсельхозе и в государственном научном центре НАМИ, а также в рабочих группах при профильных ведомствах.
Пока судом не вынесено окончательное решение по данному вопросу, руководитель общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) «Военно-Техническое Общество» Алексей Мигалин предложил ввести мораторий на запрет Гостехнадзора:
– Мне хотелось бы, чтобы Гостехнадзор отозвал письма об аннуляции регистрации бронетехники, которые он разослал владельцам транспортных средств. И ввел мораторий на запрет регистрации, чтобы временно мы могли эксплуатировать машины, — заявил Алексей Мигалин. — Мы активно участвуем в военно-патриотических акциях, при поддержке Минобороны проводим ежегодный бронепробег «Дорога Мужества» по городам России и Белоруссии. За три года в среднем пробег каждой из наших машины составил 9000 км. Это расстояние машины прошли своим ходом. Однако без свидетельства о регистрации мы не сможем проводить это и другие мероприятия…
Предложение общественника было поддержано народными избранниками, а депутат Госдумы Константин Слыщенко поинтересовался, как могло получиться, что бронетехнику сначала регистрировали, а затем сняли с учета:
– Что делать людям, которые уже вложили деньги в покупку и ремонт техники? А сейчас железо на приколе. Кто возместит затраты? Ведь до этого регистрировали же ее и проблем не было. Почему сейчас документы отзываются? Это вопрос к должностным лицам, которые рассылают такие документы', — подчеркнул Константин Слыщенко.
По словам г-на Слыщенко, он также направит депутатский запрос в Минсельхоз и администрацию президента России, чтобы выяснить, не приведет ли аннулирование свидетельств и запрет на регистрацию демилитаризованной техники к срыву военного парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Любопытно при этом, что Гостехнадзор продолжает настаивать на своей правоте. Так, замначальника Гостехнадзора Москвы Николай Ситчихин пояснил, что ранее демилитаризованная техника регистрировалась ошибочно:
– Да, были нарушения, но в соответствии с постановлением правительства о правилах регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники и на основании пункта 1.4 Правил мы аннулировали регистрацию. Мы признали свои ошибки. Лица, которые нарушили законодательство, понесли наказание. Поэтому сейчас мы приводим все в соответствие и делаем так, чтобы эта техника не выезжала на дороги общего пользования и не была опасной для других участников движения, — озвучил он позицию своего ведомства.
В свою очередь, представители Генпрокуратуры, МВД и Минпромторга сошлись в едином мнении, что в данный момент не понятен правовой статус списанной военной техники — это либо самоходная техника, либо автомобиль. Поэтому первое, что необходимо сделать, — ее классифицировать, а затем уже проводить оценку на соответствие безопасности и регистрировать. При этом стороны предположили, что регистрацией может заняться не Гостехнадзаор, а какой-либо другой орган.