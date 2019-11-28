Частным танкам и БТР могут разрешить ездить по дорогам общего пользования

Фото synoptic-slava.livejournal.com
Госдума предложила разрешить общественным организациям и частным лицам временную эксплуатацию бронемашин, передвигаться на которых по дорогам общего пользования этим летом запретил Гостехнадзор. Как стало известно порталу 'АвтоВзгляд оответствующее обращение разработает рабочая группа по вопросу правового статуса демилитаризованной техники и направит его в Минсельхоз.

Напомним, что в 2019 году Гостехнадзор ни с того, ни с сего признал выданные им же свидетельства о регистрации демилитаризованной техники недействительными. А годом ранее подведомственная организация Минсельхоза перестала ставить на регистрацию новые бронемашины. Все это вызвало недовольство военно-патриотических общественных организаций и частных лиц, которые подали иски в суд с требованием отменить решения контролирующего органа.

С такой же проблемой столкнулся и военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» — Гостехнадзор отказал ему в регистрации трех танков Т-62 и двух единиц БТР-70 и МТ-ЛБ, которые планировалось использовать для эксплуатации на экскурсионной танковой трассе. Сложившуюся ситуацию осенью обсуждали на совещаниях в Минсельхозе и в государственном научном центре НАМИ, а также в рабочих группах при профильных ведомствах.

Пока судом не вынесено окончательное решение по данному вопросу, руководитель общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) «Военно-Техническое Общество» Алексей Мигалин предложил ввести мораторий на запрет Гостехнадзора:

Фото avtovzglyad.ru

– Мне хотелось бы, чтобы Гостехнадзор отозвал письма об аннуляции регистрации бронетехники, которые он разослал владельцам транспортных средств. И ввел мораторий на запрет регистрации, чтобы временно мы могли эксплуатировать машины, — заявил Алексей Мигалин. — Мы активно участвуем в военно-патриотических акциях, при поддержке Минобороны проводим ежегодный бронепробег «Дорога Мужества» по городам России и Белоруссии. За три года в среднем пробег каждой из наших машины составил 9000 км. Это расстояние машины прошли своим ходом. Однако без свидетельства о регистрации мы не сможем проводить это и другие мероприятия…

Предложение общественника было поддержано народными избранниками, а депутат Госдумы Константин Слыщенко поинтересовался, как могло получиться, что бронетехнику сначала регистрировали, а затем сняли с учета:

– Что делать людям, которые уже вложили деньги в покупку и ремонт техники? А сейчас железо на приколе. Кто возместит затраты? Ведь до этого регистрировали же ее и проблем не было. Почему сейчас документы отзываются? Это вопрос к должностным лицам, которые рассылают такие документы', — подчеркнул Константин Слыщенко.

По словам г-на Слыщенко, он также направит депутатский запрос в Минсельхоз и администрацию президента России, чтобы выяснить, не приведет ли аннулирование свидетельств и запрет на регистрацию демилитаризованной техники к срыву военного парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Любопытно при этом, что Гостехнадзор продолжает настаивать на своей правоте. Так, замначальника Гостехнадзора Москвы Николай Ситчихин пояснил, что ранее демилитаризованная техника регистрировалась ошибочно:

Фото life.ru

– Да, были нарушения, но в соответствии с постановлением правительства о правилах регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники и на основании пункта 1.4 Правил мы аннулировали регистрацию. Мы признали свои ошибки. Лица, которые нарушили законодательство, понесли наказание. Поэтому сейчас мы приводим все в соответствие и делаем так, чтобы эта техника не выезжала на дороги общего пользования и не была опасной для других участников движения, — озвучил он позицию своего ведомства.

В свою очередь, представители Генпрокуратуры, МВД и Минпромторга сошлись в едином мнении, что в данный момент не понятен правовой статус списанной военной техники — это либо самоходная техника, либо автомобиль. Поэтому первое, что необходимо сделать, — ее классифицировать, а затем уже проводить оценку на соответствие безопасности и регистрировать. При этом стороны предположили, что регистрацией может заняться не Гостехнадзаор, а какой-либо другой орган.

безопасность дорожного движения, регистрация, ретромобили, история, скандал
28 ноября 2019
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