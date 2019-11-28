Частным танкам и БТР могут разрешить ездить по дорогам общего пользования

– Мне хотелось бы, чтобы Гостехнадзор отозвал письма об аннуляции регистрации бронетехники, которые он разослал владельцам транспортных средств. И ввел мораторий на запрет регистрации, чтобы временно мы могли эксплуатировать машины, — заявил Алексей Мигалин. — Мы активно участвуем в военно-патриотических акциях, при поддержке Минобороны проводим ежегодный бронепробег «Дорога Мужества» по городам России и Белоруссии. За три года в среднем пробег каждой из наших машины составил 9000 км. Это расстояние машины прошли своим ходом. Однако без свидетельства о регистрации мы не сможем проводить это и другие мероприятия…

Предложение общественника было поддержано народными избранниками, а депутат Госдумы Константин Слыщенко поинтересовался, как могло получиться, что бронетехнику сначала регистрировали, а затем сняли с учета:

– Что делать людям, которые уже вложили деньги в покупку и ремонт техники? А сейчас железо на приколе. Кто возместит затраты? Ведь до этого регистрировали же ее и проблем не было. Почему сейчас документы отзываются? Это вопрос к должностным лицам, которые рассылают такие документы', — подчеркнул Константин Слыщенко.

По словам г-на Слыщенко, он также направит депутатский запрос в Минсельхоз и администрацию президента России, чтобы выяснить, не приведет ли аннулирование свидетельств и запрет на регистрацию демилитаризованной техники к срыву военного парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Любопытно при этом, что Гостехнадзор продолжает настаивать на своей правоте. Так, замначальника Гостехнадзора Москвы Николай Ситчихин пояснил, что ранее демилитаризованная техника регистрировалась ошибочно: