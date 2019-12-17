Новая KIA Optima получила систему полного привода

Фото: KIA
Корейцы на домашнем рынке еще в конце ноября начали принимать заказы на KIA Optima нового поколения. А подробности о глобальной новинке раскрыли только сейчас: седан похвастает широкой линейкой бензиновых моторов, обзаведется гибридной силовой установкой, а главное — получит полный привод.

Новую KIA Optima, известную на некоторых рынках, как K5, вооружат 1,6-литровым наддувным мотором семейства Smartstream мощностью 180 л. с. с максимальным крутящим моментом в 265 Нм.

Кроме того, в ассортименте «четырхдверки» будет двухлитровый «атмосферник» на 152 силы (192 Нм), 160-сильный движок (196 Нм) аналогичного объема, а также 2,5-литровый, развивающий до 194 «лошадей» (246 Нм), и топовый топ с турбиной о 290 л. с.

А еще седан предложат с гибридным агрегатом.

Двигатели подружат с шестиступенчатым «автоматом» или АКП о восьми скоростях. Наиболее производительному мотору в пару определят восьмидиапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод — передний, либо полный, умеющий распределять крутящий момент на заднюю ось в зависимости от дорожных условий.

Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», Optima полностью изменила внешность и получила салон в стиле нового Hyundai Sonata. А также стала ниже дореферменной модели на 20 мм (высота новинки — 1445 мм), вытянулась в длину на 50 мм (до 4905 мм) и подросла в ширину на 25 мм (до 2850 мм).

Колесная база увеличилась на 45 мм — до 2850 мм.

Продажи новой «Оптимы» на мировой арене стартуют в первом полугодии 2020 года. Когда же «четырехдверка» докатится до российских дилеров, будет объявлено позже.

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17 декабря 2019
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