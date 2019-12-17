Новая KIA Optima получила систему полного привода

Двигатели подружат с шестиступенчатым «автоматом» или АКП о восьми скоростях. Наиболее производительному мотору в пару определят восьмидиапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод — передний, либо полный, умеющий распределять крутящий момент на заднюю ось в зависимости от дорожных условий.

Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», Optima полностью изменила внешность и получила салон в стиле нового Hyundai Sonata. А также стала ниже дореферменной модели на 20 мм (высота новинки — 1445 мм), вытянулась в длину на 50 мм (до 4905 мм) и подросла в ширину на 25 мм (до 2850 мм).

Колесная база увеличилась на 45 мм — до 2850 мм.

Продажи новой «Оптимы» на мировой арене стартуют в первом полугодии 2020 года. Когда же «четырехдверка» докатится до российских дилеров, будет объявлено позже.