Новая KIA Optima получила систему полного привода

Новую KIA Optima, известную на некоторых рынках, как K5, вооружат 1,6-литровым наддувным мотором семейства Smartstream мощностью 180 л. с. с максимальным крутящим моментом в 265 Нм.
Кроме того, в ассортименте «четырхдверки» будет двухлитровый «атмосферник» на 152 силы (192 Нм), 160-сильный движок (196 Нм) аналогичного объема, а также 2,5-литровый, развивающий до 194 «лошадей» (246 Нм), и топовый топ с турбиной о 290 л. с.
А еще седан предложат с гибридным агрегатом.
Двигатели подружат с шестиступенчатым «автоматом» или АКП о восьми скоростях. Наиболее производительному мотору в пару определят восьмидиапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод — передний, либо полный, умеющий распределять крутящий момент на заднюю ось в зависимости от дорожных условий.
Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», Optima полностью изменила внешность и получила салон в стиле нового Hyundai Sonata. А также стала ниже дореферменной модели на 20 мм (высота новинки — 1445 мм), вытянулась в длину на 50 мм (до 4905 мм) и подросла в ширину на 25 мм (до 2850 мм).
Колесная база увеличилась на 45 мм — до 2850 мм.
Продажи новой «Оптимы» на мировой арене стартуют в первом полугодии 2020 года. Когда же «четырехдверка» докатится до российских дилеров, будет объявлено позже.