Раскрыты технические подробности о новой KIA Optima

На южнокорейском рынке, как сообщает журнал TheKoreanCarBlog, уже открыли прием заказов на свежую KIA Optima, не джидаясь международной премьеры. Дома покупателям автомобиля предложена альтернатива из четырех моторов, уже известных по «Сонате» — соплатформеннику от Hyundai.

Итак, в движение новинку приводит 160-сильный мотор объемом 2 л. Имеется тот же движок, но работающий на природном газе: он выдает до 146 л. с. Оба агрегата работают вместе шестискоростным «автоматом». Кроме того, под капотом можно найти 1,6-литровый турбодвигатель с отдачей в 180 «лошадей» или гибридную силовую установку на 195 сил с солнечной батареей.

Когда Optima доберется до Европы, а уж тем более до России — пока не известно. Но можно предположить (по аналогии с Hyundai Sonata), что наши соотечественники увидят седан KIA с новой внешностью и свежими технологическими примочками, но со старыми моторами от дореформенного авто.