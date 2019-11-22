Раскрыты технические подробности о новой KIA Optima

Первое, чем удивила новая KIA Optima — это, конечно, дизайн. Правда, маркетологи бренда порадовали набросками экстерьера авто несколько раньше. Новинка получила головную оптику сложной формы, широкую радиаторную решетку, агрессивный силуэт и покатую в задней части машины крышу, напоминающую купе или лифтбэк. Хотя багажник открывается все же на манер седана.
«Оптима» подросла в длину на 50 мм (до 4905 мм) и раздалась вширь на 25 мм (до 1860 мм). Кроме того, «четырехдверка» стала приземистей, потеряв в высоту 20 мм (до 1445 мм) и нарастила 45 мм к колесной базе (до 2850 мм).
На южнокорейском рынке, как сообщает журнал TheKoreanCarBlog, уже открыли прием заказов на свежую KIA Optima, не джидаясь международной премьеры. Дома покупателям автомобиля предложена альтернатива из четырех моторов, уже известных по «Сонате» — соплатформеннику от Hyundai.
Итак, в движение новинку приводит 160-сильный мотор объемом 2 л. Имеется тот же движок, но работающий на природном газе: он выдает до 146 л. с. Оба агрегата работают вместе шестискоростным «автоматом». Кроме того, под капотом можно найти 1,6-литровый турбодвигатель с отдачей в 180 «лошадей» или гибридную силовую установку на 195 сил с солнечной батареей.
Когда Optima доберется до Европы, а уж тем более до России — пока не известно. Но можно предположить (по аналогии с Hyundai Sonata), что наши соотечественники увидят седан KIA с новой внешностью и свежими технологическими примочками, но со старыми моторами от дореформенного авто.