Ford распродал в России последние «легковушки»

Американскому бренду понадобилось полгода, чтобы распродать произведенные с большим запасом компактные Ford Fiesta и Focus, бизнес-седаны Mondeo, а также кроссоверы EcoSport, Kuga и Explorer. По данным портала «Wroom», на сегодняшний день у дилеров в нескольких регионах еще остались единичные экземпляры этих моделей.

Напомним, что российский рынок покинули не все автомобили американского бренда: нашим соотечественникам оставили коммерческий транспорт, а если быть точнее, то фургоны и микроавтобусы Ford Transit.

Кстати, в минувшем сентябре «Транзит» обновился, получив новые кресла и цвета окраски кузова и отделки салона, а также модернизированную несущую конструкцию кузова и доработанные дверные замки.