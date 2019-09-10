В России стартовало производство обновленного Ford Transit

Значительными изменениями Ford Transit похвастаться не может, но последние доработки делают вождение немного комфортнее и безопаснее. Так, единственная модель Ford, оставшаяся на российском рынке, получила модернизированные сиденья и новые оттенки окраски кузова и отделки салона. Кроме того, инженеры усовершенствовали несущую конструкцию кузова и поставили новые замки на двери.

Стоит отметить, что Transit по-прежнему остается самой продаваемой иномаркой в сегменте легкого коммерческого транспорта. С января по август в руки отечественных покупателей было отдано 7267 автомобилей, что на 7% больше показателей прошлого года.

Между тем, Ford планирует расширить производство «Транзитов» в нашей стране. Для этого в июне бренд подписал с Минпромтрогом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). Договор действует до 2028 года.