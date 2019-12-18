Большой тест пуско-зарядных устройств: какой jump-стартер не заведет машину в мороз

Напомним, что современное автономное ПЗУ — это полностью цифровой компактный энергоблок, позволяющий в походных условиях с помощью адаптеров пополнить емкость батарей у самых разных гаджетов (смартфона, планшета, навигатора), запитать автохолодильник или компрессор. Что касается аварийного применения, то в комплекте такого ПЗУ всегда имеются мощные провода с «крокодилами», предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору. Кратковременный пусковой ток, выдаваемый устройством, может достигать нескольких сот Ампер, что позволяет запустить двигатель даже при сильно разряженной автомобильной батарее.
Между тем, как показывает наш опыт тестирования различных jump-стартеров, их реальные показатели на практике часто не соответствуют заявленным, а отдельные аппараты иногда и вовсе оказываются неработоспособными. Поэтому задачей нынешнего тестирования, организованного совместно с порталом «АвтоПарад», стала оценка максимальных пусковых токов, выдаваемых ПЗУ. Отдельные этапы испытаний можно посмотреть в ролике ниже.
Всего же в тесте автономных «пускачей» участововали шесть образцов: Starting Device 13800, Carku Pro-30, Atom 18 Evolution, RoyPow J18, Berkut JSL-20000 и Hummer H1. Энергоемкость большинства устройств (см. таблицу ниже) превышает отметку 60 Вт*ч, исключение — изделия Hummer H1 и Starting Device, у которых данный параметр составляет 55,5 Вт*ч и 51 Вт*ч соответственно. Для чистоты эксперимента все устройства приобретались единовременно в одном месте — в популярном российском интернет-магазине autocomp.ru.
Для сравнения jump-стартеров эксперты проработали методику, предусматривающую прямое подключение каждого образца к разрядному тестеру TBP-500, способному пропускать ток в сотни ампер. Подключенное к этой нагрузке, ПЗУ должно было обеспечить несколько условных пусков длительностью не менее 5 секунд каждый с максимально возможным для него током. Чем больше таких пусков делал конкретный образец до 50-процентного снижения своей емкости, тем лучше. Результаты испытаний с описанием возможностей проверенных «пускачей» приводятся ниже.
Starting Device 13800
Этот «пуско-зарядник» мы взяли на тест у нашего коллеги, который приобрел его в одном известном китайском интернет-гипермаркете. Первые подобные устройства появились на нашем рынке еще лет пять назад и уже достаточно хорошо изучены. Достоинства этой модели — умеренная цена и простота использования. Однако недостатков куда обольше. Среди главных минусов — относительно небольшой заявленный ток, малая емкость, отсутствие защиты от перегрева, слабая проработка проводов и «крокодилов», отчего они сильно греются при токах свыше 250 С. В ходе теста Starting Device сделал всего два пуска, причем при токе в 300 А пластмасса на одном из зажимов частично оплавилась.
Энергоемкость при 12 В, Втч — 51
Номинальный/пиковый ток, А — 200/400
Число элементов в батарее — 3
Макс. достигнутый ток разряда, А — 302
Число проведенных тестовых пусков — 2
Длительность условных пусков, с — 5—7
Результат по итогам испытаний — 6 место.
Atom 18 Evolution
«Атомный» образец при первом контрольном пуске выдал почти 370 А тока, но через три секунды отключился — сработала защита от перегрева. При дальнейшей проверке устройство смогло сделать еще четыре условных пуска длительностью 6—7 секунд каждый с током 290—330 А, что можно в целом расценивать как неплохой показатель. Однако явным минусом данного ПЗУ является тот факт, что каждый раз после подобного пуска оно отключалось полностью, фиксируя ошибку, удалить которую можно было лишь путем подключения штатной сетевой «зарядки». Очевидно, что при более высоких пусковых токах, например, в 350—400 А, этот аппарат едва ли сможет помочь завести двигатель.
Энергоемкость при 12 В, Втч — 66,6
Номинальный/пиковый ток, А — 300/600
Число элементов в батарее — 3
Макс. достигнутый ток разряда, А — 368
Число проведенных тестовых пусков — 5
Длительность условных пусков, с — 3—7
Результат по итогам испытаний — 5 место.
RoyPow J18
Пуско-зарядное устройство RoyPow J18 успешно продемонстрировало два уверенных и достаточно длительных (от 7-и до 10-и секунд) условных пуска с током 360—400 А и даже попыталось сделать «заявку» на третий, но не сдюжило — на второй секунде эта попытка была прекращена сработавшим модулем защиты. При этом емкость встроенной батареи упала ниже 50%, из-за чего испытания ПЗУ пришлось завершить. Итог: реальный максимальный ток у RoyPow J18 превысил «номинал» всего на 30%, тогда как его заявленное превышение должно быть значительно больше. Но, как говорится, и на том спасибо!
Энергоемкость при 12 В, Втч — 66,6
Номинальный/пиковый ток, А — 300/800
Число элементов в батарее — 3
Макс. достигнутый ток разряда, А — 400
Число проведенных тестовых пусков — 2
Длительность условных пусков, с — 7—10
Результат по итогам испытаний — 4 место.
Hummer H1
В ходе тестирования данной модификации электронного «хаммера», экспертам так и не удалось добиться от него заявленного значения номинального тока силой в 400 А. По все видимости, это связано с высоким переходным сопротивлением, создаваемым при контакте «крокодилов» с нагрузкой. Тем не менее, Hummer H1 в процессе испытаний уверенно смог выполнить три условных пуска: два 5-секундных с током под 392 А и еще один, 9-секундный, с током не более 316 А. Важное дополнение: после второго пуска «пускач» отключился, зафиксировав ошибку. Чтобы «убрать» ее и реанимировать устройство, от него пришлось отстыковывать и вновь подсоединять внешний модуль защиты.
Энергоемкость при 12 В, Втч — 55,5
Номинальный/пиковый ток, А — 400/800
Число элементов в батарее — 3
Макс. достигнутый ток разряда, А — 392
Число проведенных тестовых пусков — 3
Длительность условных пусков, с — 5—9
Результат по итогам испытаний — 3 место.
Carku Pro-30
«Пуско-зарядник» Carku с индексом Pro-30 — новинка сезона. Сегодня это одно из немногих устройств в своем классе, батарея которого составлена не из трех, а четырех литий-полимерных элементов. Благодаря чему напряжение на выходе ПЗУ может достигать 16 Вольт (в режиме холостого хода). Такой запас по напряжению, безусловно, повышает энергетические возможности аппарата, однако сильно ограничивает длительность мощного разряда, особенно в условиях аварийного пуска. Так, в ходе теста Carku Pro-30 сделал пять условных пусков током от 365 до 401 А, но лишь по три секунды каждый. А можно ли за три секунды запустить двигатель, скажем, на морозе? Ответ на этот вопрос могут дать только дополнительные исследования…
Энергоемкость при 14,8 В, Втч — 62,6
Номинальный/пиковый ток, А — 500/1200
Число элементов в батарее — 4
Макс. достигнутый ток разряда, А — 401
Число проведенных тестовых пусков — 5
Длительность условных пусков, с — не более 3-х
Результат по итогам испытаний — 2 место.
Berkut JSL-20000
Berkut JSL-20000 полностью уложился в требования испытательной методики, обеспечив в ходе теста шесть условных пусков длительностью 5—7 секунд и с током 350—395 А. При этом он всего один раз (после третьего пуска) отключился из-за срабатывания защиты от перегрева. Это говорит о том, что программно-аппаратная часть устройства отлично сбалансирована для автомобильного применения, что позволяет водителю без дополнительных манипуляций провести несколько аварийных пусков подряд. В числе прочих достоинств «беркута» — развитая система выходов, включая 2 мощных USB 3.0, а также вход/выход Type C для быстрой зарядки самого ПЗУ (с током до 3 А). С учетом изложенного и результат у Berkut JSL-20000 соответствующий — 1 место.
Энергоемкость при 12 В, Втч — 66,6
Номинальный/пиковый ток, А — 400/800
Число элементов в батарее — 3
Макс. достигнутый ток разряда, А — 395
Число проведенных тестовых пусков — 6
Длительность условных пусков, с — 6—7
Результат по итогам испытаний — 1 место.
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Основные заявленные показатели всех шести проверенных автономных «пускозарядников» отображены в сводной таблице. Здесь же приводятся и результаты практического тестирования ПЗУ, касающиеся их автомобильной, так сказать, применимости.
Безусловно, полученные результаты не являются истиной в последней инстанции, поскольку получены по собственной испытательной методике, которую предложили эксперты портала «АвтоВзгляд».
Тем не менее, будем надеяться, что представленные данные помогут автовладельцам лучше сориентироваться в выборе автономных пуско-зарядных устройств. В частности, исходя из результатов тестирования уже сейчас можно сказать,что такой параметр, как пиковый ток, вряд ли может служить ключевым критерием выбора ПЗУ…