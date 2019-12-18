Большой тест пуско-зарядных устройств: какой jump-стартер не заведет машину в мороз

Всего же в тесте автономных «пускачей» участововали шесть образцов: Starting Device 13800, Carku Pro-30, Atom 18 Evolution, RoyPow J18, Berkut JSL-20000 и Hummer H1. Энергоемкость большинства устройств (см. таблицу ниже) превышает отметку 60 Вт*ч, исключение — изделия Hummer H1 и Starting Device, у которых данный параметр составляет 55,5 Вт*ч и 51 Вт*ч соответственно. Для чистоты эксперимента все устройства приобретались единовременно в одном месте — в популярном российском интернет-магазине autocomp.ru.

Для сравнения jump-стартеров эксперты проработали методику, предусматривающую прямое подключение каждого образца к разрядному тестеру TBP-500, способному пропускать ток в сотни ампер. Подключенное к этой нагрузке, ПЗУ должно было обеспечить несколько условных пусков длительностью не менее 5 секунд каждый с максимально возможным для него током. Чем больше таких пусков делал конкретный образец до 50-процентного снижения своей емкости, тем лучше. Результаты испытаний с описанием возможностей проверенных «пускачей» приводятся ниже.

Starting Device 13800

Этот «пуско-зарядник» мы взяли на тест у нашего коллеги, который приобрел его в одном известном китайском интернет-гипермаркете. Первые подобные устройства появились на нашем рынке еще лет пять назад и уже достаточно хорошо изучены. Достоинства этой модели — умеренная цена и простота использования. Однако недостатков куда обольше. Среди главных минусов — относительно небольшой заявленный ток, малая емкость, отсутствие защиты от перегрева, слабая проработка проводов и «крокодилов», отчего они сильно греются при токах свыше 250 С. В ходе теста Starting Device сделал всего два пуска, причем при токе в 300 А пластмасса на одном из зажимов частично оплавилась.