Автомобили Lexus, Toyota и Mazda признали самыми надежными

В среднем вся продуктовая линейки Lexus 2020 модельного года набрала 81 балл из 100 возможных. И это при том, что усредненный показатель в автомобильной отрасли в целом обычно находится в диапазоне от 41 до 60 баллов.

Кроме премиальной японской марки в тройку лучших попали еще два бренда из Страны восходящего солнца — Mazda и Toyota. Среди аутсайдеров, как ни странно, оказались несколько моделей Volkswagen и Acura. Кроме того, в глазах владельцев упала надежность некоторых автомобилей Audi, BMW и Subaru.

Кстати, недавно в модельном ряду Lexus случилось пополнение: автостроитель презентовал автомобиль на электротяге, построенный из компактного кроссовера UX. Новинка получила 201-сильную силовую установку и запас хода 400 км. В продаже «зеленое» авто появится в 2020 году.