В России начались продажи обновленного Lexus GX

Рестайлинговый Lexus GX 460, получивший новую оптику, доступен в четырех комплектациях: Executive 5, Executive Sport 5, Premium и Premium Sport. Ценник на рамный «вездеход» с постоянным полным приводом и двухступенчатой «раздаткой» с понижающей передачей начинается от 4 565 000 рублей.
Побеждать российские дороги дорогостоящему «японцу» помогает комплекс помощи при движении по бездорожью под названием Multi Terrain Select с системой поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control и селектором переключения режимов движения. Напомним, «сердце» GX — 4,6-литровый V8 мощностью 296 л. с. с максимальным крутящим моментом в 438 Нм, позволяющий автомобилю брать на буксир прицеп весом до 2500 кг.
Посвежевший GX 460 расширил список опций, в числе которых — четыре камеры для кругового обзора. Они активно задействованы для работы ассистентов для внедорожной езды. А картинка с этих камер выводится на экран «мультимедийки» так, как настроит водитель. Кстати, любители хорошего звука оценят аудиопроигрыватель Mark Levinson с 17-ю динамиками.
Между тем марка Lexus заявила в патентное бюро Соединенных Штатов новый товарный знак — LX600. Можно предположить, что под ним компания будет продавать свои самые «злые» внедорожники с наиболее производительными моторами.