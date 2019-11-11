В России начались продажи обновленного Lexus GX

Рестайлинговый Lexus GX 460, получивший новую оптику, доступен в четырех комплектациях: Executive 5, Executive Sport 5, Premium и Premium Sport. Ценник на рамный «вездеход» с постоянным полным приводом и двухступенчатой «раздаткой» с понижающей передачей начинается от 4 565 000 рублей.

Побеждать российские дороги дорогостоящему «японцу» помогает комплекс помощи при движении по бездорожью под названием Multi Terrain Select с системой поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control и селектором переключения режимов движения. Напомним, «сердце» GX — 4,6-литровый V8 мощностью 296 л. с. с максимальным крутящим моментом в 438 Нм, позволяющий автомобилю брать на буксир прицеп весом до 2500 кг.