Внедорожники Toyota Land Cruiser в России назвали самыми надежными

Напомним, опросники «Рейтинга Авто года — 2019» россияне заполняли с 7 октября по 10 ноября. А к участию допускались все желающие в возрасте от 18 до 54 лет, коих оказалось около 30 000 человек.

Для голосования были доступны все автомобили, представленные на отечественном рынке. Их распределили по четырем категориям: «Многоцелевые», «Современные», «Семейные» и «Надежные». Респонденты выбрали по три модели для каждой из них, указав сильные стороны авто из предложенного списка.

Кстати, в августе в руки покупателя был отдан 10 000 000-й по счету внедорожник Toyota семейства Land Cruiser. Отметим, что подсчеты велись с начала существования модели (1951 год) с учетом производных авто, собранных под брендом Lexus.