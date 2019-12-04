Внедорожники Toyota Land Cruiser в России назвали самыми надежными

Флагманский Toyota Land Cruiser 200 получил пальму первенства в категории «Надежные автомобили». Среди преимуществ «проходимца» были названы «адаптированность к российским условиям, высокие эксплуатационные показатели узлов и агрегатов и большой срок службы кузовных деталей».
Toyota Land Cruiser Prado назван первым в качестве «Многоцелевого автомобиля». Решающими качествами внедорожника при голосовании стали: вместительный салон и багажник, проходимость и ходовые качества в совокупности.
Напомним, опросники «Рейтинга Авто года — 2019» россияне заполняли с 7 октября по 10 ноября. А к участию допускались все желающие в возрасте от 18 до 54 лет, коих оказалось около 30 000 человек.
Для голосования были доступны все автомобили, представленные на отечественном рынке. Их распределили по четырем категориям: «Многоцелевые», «Современные», «Семейные» и «Надежные». Респонденты выбрали по три модели для каждой из них, указав сильные стороны авто из предложенного списка.
Кстати, в августе в руки покупателя был отдан 10 000 000-й по счету внедорожник Toyota семейства Land Cruiser. Отметим, что подсчеты велись с начала существования модели (1951 год) с учетом производных авто, собранных под брендом Lexus.