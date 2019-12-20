Названы цены и дата начала продаж в России нового Volkswagen Passat

Свежий Volkswagen Passat для наших соотечественников вооружат 150-сильным мотором, агрегатированным с шестиступенчатой «механикой» либо семискоростной DSG. Альтернативой ему станет двигатель мощностью 190 л. с., работающий лишь с роботизированной коробкой передач.

«Четырехдверка» из Вольфсбурга похвастает новым оформлением бамперов и решетки радиатора. Кроме того, «Пассат» по умолчанию укомплектуют светодиодной оптикой, а качестве опции покупателям предложат матричные фары с адаптивным дальним светом.

Еще в список оснащения Volkswagen Passat войдет электронный помощник водителю под названием IQ.Drive с элементами автопилотирования, работающий на скорости до 210 км/ч. Появится и навороченная мультимедийная система с 9,2-дюймовым экраном и навигацией, понимающая жесты, а также цифровая «приборка».

В шоу-румы новинка прикатит весной 2020 года, ближе к запуску продаж будут объявлены комплектации и цены, которые, наверняка, подрастут. А сейчас, напомним, россиянам предложен дореформенный седан в единственной версии Business с двумя моторами — на выбор — на 150 и 180 сил. Ценник стартует от 1 999 000 рублей.