Пять повседневных ошибок водителя, убивающих «робот» коробки передач

Главный бич подобных трансмиссий, как и у обычных механических «коробок» — износ дисков сцепления. Чем больше оно/они буксуют, тем скорее выходят из строя.

Поэтому первая ошибка водителя, убивающая «робот» — любовь к резким стартам с места, в том числе и со светофора. При этом неизбежно изрядное проскальзывание дисков друг относительно друга, в ходе которого они мощно истираются и перегреваются. Если после лихого разгона со светофора в салоне машины появился характерный запах паленого, знайте — вы изрядно пожгли диски сцепления вашей DSG или чего у вас там в трансмиссии установлено. Продолжите в том же духе — скоро «попадете» на их замену, стоимость которой крутится около цифры 100 000 рублей.

Второй вариант ускорить кончину фрикционных дисков — частое использование приема торможения двигателем в «ручном режиме» работы трансмиссии. При этом усилие торможения передается на колеса через диски сцепления. Особенно они страдают в моменты переключения передачи на более низкую ступень. Подобный прием, разумеется, бережет тормозные колодки от перегрева, но — за счет ресурса дисков сцепления.