Пять повседневных ошибок водителя, убивающих «робот» коробки передач

По поводу правильной эксплуатации авто с DSG, PowerShift и прочих трансмиссий этого типа в водительской среде существует достаточно много устоявшихся представлений. Однако большинство из них имеют мало общего с правильной эксплуатацией таких КП.
Главный бич подобных трансмиссий, как и у обычных механических «коробок» — износ дисков сцепления. Чем больше оно/они буксуют, тем скорее выходят из строя.
Поэтому первая ошибка водителя, убивающая «робот» — любовь к резким стартам с места, в том числе и со светофора. При этом неизбежно изрядное проскальзывание дисков друг относительно друга, в ходе которого они мощно истираются и перегреваются. Если после лихого разгона со светофора в салоне машины появился характерный запах паленого, знайте — вы изрядно пожгли диски сцепления вашей DSG или чего у вас там в трансмиссии установлено. Продолжите в том же духе — скоро «попадете» на их замену, стоимость которой крутится около цифры 100 000 рублей.
Второй вариант ускорить кончину фрикционных дисков — частое использование приема торможения двигателем в «ручном режиме» работы трансмиссии. При этом усилие торможения передается на колеса через диски сцепления. Особенно они страдают в моменты переключения передачи на более низкую ступень. Подобный прием, разумеется, бережет тормозные колодки от перегрева, но — за счет ресурса дисков сцепления.
Не менее неприятен для «робота» режим движения на минимальной скорости, «внатяг», без остановок. Как, например, в дорожном заторе. Чуть легче, когда «пробка» двигается толчками — чуть проехали, остановились, — сцепление хотя бы время от времени, в моменты остановок, «отдыхает» от пробуксовок. При этом его диски не проскальзывают — не изнашиваются и успевают слегка остыть, снижая вероятность губительного для их целостности перегрева.
Худший вариант для роботизированной коробки: длительное движение на оборотах мотора, при которых должно происходить переключение с 1-ой передачи на 2-ую. Особенно на подъеме в горку, при полностью загруженном авто. В таких условиях КП часто переключается с низкой на высокую и обратно. Приходится частенько так ездить — готовьтесь раскошелится на замену дисков сцепления.
Доморощенный «стритрейсер» также в состоянии быстро «убить» роботизированную КП. Есть такой прием: перед стартом удерживаешь машину на месте педалью тормоза, одновременно «газом» поднимая обороты движка до 4000—5000.
При резком отпускании тормозов авто срывается с места как ужаленное. «Роботу» перед стартом в таком режиме придется перенести мощную пробуксовку сцепления из-за набирающего обороты «движка». Чем это грозит — и так понятно.
Даже такая, на первый взгляд, безобидная для машины привычка водителя, как парковка на бордюре на самом деле может сильно ускорить износ роботизированного сцепления. Ведь все то время, пока машина взбирается на эту «ступеньку», диски пробуксовывают и ускоренно изнашиваются.