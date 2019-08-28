Почему лучше отказаться от светодиодной оптики в автомобиле

Фото: АвтоВзгляд
У российских автовладельцев — новая напасть. Все поклонники китайского, бесполезного и слепящего встречные машины ксенона нашли себе новую усладу: диодные лампочки. Почему «хрен редьки не слаще», расскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Спорить бесполезно — век ксеноновых фар закончился, как некогда «потухли» навсегда «галогенки». Будущее автомобильного света принадлежит LED-технологиям: диодные фары потребляют намного меньше электроэнергии, что напрямую связано с экономией топлива, и стократ долговечнее и ксенона, и галогена. Судите сами: «классика» работает около 500 часов, а ксенон — не менее 2 000. Диодная же лампа способна светить несколько десятков тысяч часов!

К тому же, есть еще один существенный плюс. Диоды вырабатывают меньше тепла, следовательно, проблема конденсата в блоках фар стоит не столь остро. Теперь узел можно сделать герметичным, а долгий срок службы позволяет навсегда забыть про замены, которые обычно связаны со сложностями. Как ни крути, а диодная лампа решает множество вопросов. Заказываем?

Во всем этом благолепии нет ни слова про свет — главную функцию любой лампочки. С задними фонарями все просто и понятно: без раздумий можно вставлять диодные лампы и на долгие годы, если не поскупиться при покупке, забыть про механизм замены и прочие неудобства. Но как обстоят дела с головным светом?

Тут все намного сложнее. Интегрировав диодную лампу в обычную фару, получаем мощный поток света. Который не светит, но слепит. Причина кроется в устройстве диодного светильника: чтобы собрать воедино весь светопучок и направить его в нужное место, фары оснащают специальными отражателями. В обычной, традиционной оптике их, естественно, нет. В результате водитель ничего не видит, а шофер встречной машины ослеплена. Шах и мат.

Добавим этому «коктейлю Молотова» огня: любой сотрудник ГИБДД, остановив машину, кустарно оснащенную диодными лампами, попросит открыть капот и увидит индексы на фаре, которые расскажут совсем о других лампочках. За такую вольность в России положено лишение права управлять автомобилем на срок от 6 месяцев до года. Не слишком ли высока цена?

Чтобы оснастить свой автомобиль долговечными, ресурсными и экономичными LED-огнями, нужно начать именно с блока фары,а не с лампочки. Да, такая переделка обойдется в десятки раз дороже, чем покупка китайской лампочки за пару сотен, но так и только так вы сможете получить качественное освещение и надежную защиту от лишения водительского удостоверения. Иначе — никак.

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28 августа 2019
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