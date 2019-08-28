Почему лучше отказаться от светодиодной оптики в автомобиле

Спорить бесполезно — век ксеноновых фар закончился, как некогда «потухли» навсегда «галогенки». Будущее автомобильного света принадлежит LED-технологиям: диодные фары потребляют намного меньше электроэнергии, что напрямую связано с экономией топлива, и стократ долговечнее и ксенона, и галогена. Судите сами: «классика» работает около 500 часов, а ксенон — не менее 2 000. Диодная же лампа способна светить несколько десятков тысяч часов!

К тому же, есть еще один существенный плюс. Диоды вырабатывают меньше тепла, следовательно, проблема конденсата в блоках фар стоит не столь остро. Теперь узел можно сделать герметичным, а долгий срок службы позволяет навсегда забыть про замены, которые обычно связаны со сложностями. Как ни крути, а диодная лампа решает множество вопросов. Заказываем?

Во всем этом благолепии нет ни слова про свет — главную функцию любой лампочки. С задними фонарями все просто и понятно: без раздумий можно вставлять диодные лампы и на долгие годы, если не поскупиться при покупке, забыть про механизм замены и прочие неудобства. Но как обстоят дела с головным светом?