10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 3 000 000 рублей

Самым популярным оказался Toyota Land Cruiser Prado со средним прайсом в 3 777 000 рублей, с января по октябрь он разлетелся тиражом в 11 889 экземпляров. Напомним, что в арсенале «вездехода» имеются четыре мотора: два бензиновых объемом 2,7 л и 4 л мощностью 163 и 249 л. с. соответственно, а также 177-сильный дизель объемом 2,8 л.

Вторую строчку занял Lexus RX — премиальный кроссовер с ценой в 3 803 000 рублей. За него рублем проголосовали 7315 покупателей. Тройку лидеров замыкает BMW X3 с результатом в 4866 единиц. «Баварец» в среднем оценивается в 3 676 000 «деревянных».

Четвертым пунктом, по данным «Автостата», следует еще один мюнхенский паркетник — BMW X4 (3 810 000 «целковых», 2706 авто). Далее идет Audi Q5 (3 516 000 рублей, 2621 машина). Шестое место занял Volvo XC60 (3 765 000, 2510 единиц), седьмое — Volkswagen Teramont (3 401 000 рублей, 2131 автомобиль).

На восьмой строке прописался самый доступный в рейтинге кроссовер — Mazda CX-9 (3 091 000 «целковых», 1528 штук). На девятой — Infiniti QX50 (3 430 000 рублей, 1107 экземпляр). А десятое место занял Land Rover Discovery Sport (3 523 000 рублей, 1097 авто).

Кстати, ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал иоги хит-парада автомобилей класса SUV с более бюджетным прайсом — от 1 000 000 до 1 500 000 рублей. В этой ценовой категории самой ходовой моделью стал Hyundai Creta. С остальными участниками рейтинга можно ознакомиться здесь.