«Калашников» выпустил новый электромобиль

Четырехместный электрокар обзавелся более емким аккумулятором, усовершенствованными кондиционером и системой отопления. Кроме того, производитель анонсировал новую регулируемую подвеску и модернизированную тормозную систему. На этом вся доступная информация о новике исчерпывается. Точные технические данные держатся оружейниками под семью замками.

Но зато мы можем вспомнить о другом «зеленом» авто, представленном на том же форуме в прошлом году. Тогда «Калашников» показал модель UV-4, чьи характеристики нам известны: мощность мотора — 50 кВт (68 л. с.), «максималка» — 80 км/ч, запас хода — 150 км при массе в 650 кг.

Пойдет ли хоть один из электрокаров в серию — большой вопрос. Да и для наших ли широт строили эту машину? Ни для кого не секрет, что в России продажи машин на электротяге штучные. Кроме того, отечественные дороги не имеют никакой инфраструктуры. Зарядные станции? Нет, не слышали.

А еще не стоит забывать про длинные и холодные зимы, когда при низких температурах аккумуляторы теряют свои свойства. Вот и зарубежные бренды пока не спешат везти к нам электромобили, за исключением нескольких компаний.