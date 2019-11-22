Почему в России машины до сих пор выгоднее заправлять бензином, а не газом или электричеством

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина рассказала РИА Новости, на каком топливе выгоднее ездить.
Эксперт поведал, что при среднем пробеге машины в 17 500 км в год, за неделю водитель «наматывает» около 335 километров. Если сравнить траты на топливо, ориентируясь на эти параметры, выгоднее всего использовать газовое топливо.
– Расход бензина на LADA Vestat составляет 9,3 литра в городе, то есть стоимость бензина равна 1355 рублей. Затраты на пропан-бутан составят 750 рублей. Nissan Leaf для преодоления такого же расстояния нужны 2,2 полных зарядки в неделю, расход электроэнергии на 100 километров составляет около 25 кВт.ч — для преодоления 335 километров необходимо 84 кВт.ч электроэнергии, или около 300 рублей при среднероссийском тарифе на электроэнергию, — приводит свои расчеты Сосенкина.
Но значит ли это, что всем нам нужно срочно переходить на электрокары? Отнюдь, и вот — почему.
Тот же Nissan Leaf можно купить в России либо «бэушным», либо у «серых» продавцов, выложив около 3 млн. рублей, что ой, как немало. Хотя Nissan и сертифицировал Leaf в нашей стране еще год назад, но у официальных дилеров машины до сих пор не появились. Без господдержки цена на электромобили останется заоблачной и они так и останутся дорогой игрушкой. Поэтому пока «Лифы» работают только в каршеринге. Партию из 30 машин купил «Яндекс.Драйв».
Седан LADA Vesta куда доступнее. Машина стоит от 606 900 рублей, а ее перевод на газ обойдется водителю еще в 40 000—50 000 рублей, которые при приведенных аналитиком пробегах отобьются очень не скоро.
Одним словом, пока покупка автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания остается сегодня самым выгодным решением.