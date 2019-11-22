Почему в России машины до сих пор выгоднее заправлять бензином, а не газом или электричеством

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина рассказала РИА Новости, на каком топливе выгоднее ездить.

Эксперт поведал, что при среднем пробеге машины в 17 500 км в год, за неделю водитель «наматывает» около 335 километров. Если сравнить траты на топливо, ориентируясь на эти параметры, выгоднее всего использовать газовое топливо.

– Расход бензина на LADA Vestat составляет 9,3 литра в городе, то есть стоимость бензина равна 1355 рублей. Затраты на пропан-бутан составят 750 рублей. Nissan Leaf для преодоления такого же расстояния нужны 2,2 полных зарядки в неделю, расход электроэнергии на 100 километров составляет около 25 кВт.ч — для преодоления 335 километров необходимо 84 кВт.ч электроэнергии, или около 300 рублей при среднероссийском тарифе на электроэнергию, — приводит свои расчеты Сосенкина.

Но значит ли это, что всем нам нужно срочно переходить на электрокары? Отнюдь, и вот — почему.