Как Skoda собирается завоевать российских покупателей

Специальные условия действуют только в январе. Так, при покупке Skoda Octavia можно сэкономить до 192 400 рублей, покупая бюджетный Rapid, чехи дают скидку до 133 100. Ценник на кроссовер Kodiaq автостроитель обещает сбросить на сумму до 235 800, а флагманский обещает выгоду до ₽215 000.

Кроме того, Skoda на первый месяц года меняет условия по классическому кредиту и по программе Simply Clever: ставка в первом случае упала до 3%, а во втором — до 6,9%. Правда, такие цифры действуют лишь при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости авто.

Кстати, в следующем году бренд продлевает действие программы «Утилизация/Трейд-ин». Здесь, в зависимости от сданного авто, можно скостить прайс еще на 130 000. Но и здесь имеются ограничения: с этими условиями предложены машины только 2019 модельного года.

Между тем, чешский бренд в скором времени расширит продуктовую линейку в России: весной в шоу-румы прибудет компактный Skoda Karoq, сборку модели уже наладили на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.