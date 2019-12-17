EuroNCAP разбил новую Skoda Octavia на отлично

В серии независимых краш-тестов, оценивающих системы пассивной и активной безопасности, испытали четвертую Skoda Octavia как в кузове лифтбэк, так и в кузове универсал. Европейские эксперты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров на 92%.
Ребенок защищен в этом автомобиле на 88% — один из лучших результатов за всю историю программы. Пешеходы и другие наиболее уязвимые участники дорожного движения — на 73%. Им при столкновении больше всего повреждений могут нанести передние стойки и область капота на стыке с фарами.
Зато хорошо себя зарекомендовали системы активной безопасности, заработав 79%. Ассистент удержания в выбранной полосе движения показал отличный результат. Хуже остальных сработал электронный помощник, контролирующий скорость.
— Мы очень довольны оценкой, которую получила новая Octavia, — поделился член Совета директоров Skoda, ответственный за техническое развитие, Кристиан Штрубе. — Это результат огромной работы, — добавил он.
Между тем новая Skoda Octavia собирается приехать на российский рынок. Но ждать новинку нашим соотечественникам придется до конца следующего года: автостроителю требуется время на сертификации и локализацию.