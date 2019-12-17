EuroNCAP разбил новую Skoda Octavia на отлично

В серии независимых краш-тестов, оценивающих системы пассивной и активной безопасности, испытали четвертую Skoda Octavia как в кузове лифтбэк, так и в кузове универсал. Европейские эксперты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров на 92%.

Ребенок защищен в этом автомобиле на 88% — один из лучших результатов за всю историю программы. Пешеходы и другие наиболее уязвимые участники дорожного движения — на 73%. Им при столкновении больше всего повреждений могут нанести передние стойки и область капота на стыке с фарами.