Skoda Karoq: названы цены на сменщика Yeti

Впрочем, о том, что Karoq приедет к нам с большим опозданием, было известно давно — об этом заявил глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович еще в год старта европейских продаж модели:
– Для России мы искали модель, которая могла бы унаследовать успех Yeti. И в нынешних условиях самым логичным решением для нас было сделать ставки в России на другой кроссовер— Kodiaq. Он больше, у него есть семиместные версии, и мы думаем, что он лучше подходит для России. Поэтому пока Karoq вне игры, хотя компания и рассматривает возможность вывода Karoq на российский рынок, — заявил тогда топ-менеджер.
И ведь не лукавил: осенью 2018-го стало известно, что наследник Yeti встает на конвейер одного из российских заводов, и уже весной 2020-го поступит к отечественным дилерам. Так, повторимся, и случилось. Новинку начали собирать на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде — там же сейчас производят и более вместительный «Кодиак».
Karoq, напомним, построен на модульной платформе MQB. Длина кузова паркетника равна 4382 мм, ширина— 1841 мм, высота— 1605 мм, колесная база — 2638 мм. У нас он будет доступен как с передним, так и с полным приводом, а из моторов чехи выбрали для отечественного рынка 110-сильный «атмосферник» объемом 1,6 л, выступающий с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Этот мотор, кстати сказать, производят на калужском заводе VW.
Кроме того, Karoq, как и новый VW Golf восьмого поколения, вооружат 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л. с., сочетающимся с передним или полным приводом. Объем багажного составляет весьма приличные 521/1630 литров.
Как уже писал «АвтоВзгляд», кроссоверу обеспечено повышенное внимание не только потому, что это наследник Yeti. Karoq имеет много общего с популярным в России Volkswagen Tiguan. Отличий у «чеха» и «немца» немного. Скажем, у Karoq рычаги передней подвески (тут стоит Мак-Ферсон) не алюминиевые, а стальные. У переднеприводных версий сзади стоит упругая балка, а не многорычажная подвеска как у Tiguan. Плюс, «чех» чуть компактнее, «благодаря» чему проигрывает «немцу» 90 л в объеме багажного отсека.
Что же касается внешности, то далеко уйдя от неординарности Yeti, «Карок» стал «просто кроссовером» в стилистике VAG — все на своих местах, все в трендах, но без изюминки. Этакий уменьшенный Skoda Kodiaq или почти VW Tiguan. Свои экстерьером он, конечно, переигрывает и подустаревший Nissan Qashqai, и простенький Renault Duster, но явно уступает по-своему оригинальному KIA Sportage.
Да и в интерьере — исключительно корпоративный стиль без изысков. Очень приличные отделочные материалы, удобные кресла, цифровая приборка и современная мультимедийка с тачскриновым экраном — все практично, удобно, привычно, но за душу не берет. Любопытно, конечно, посмотреть новичка нашего рынка в деле — тогда мы и сделаем окончательные выводы о его российских перспективах.
На старте продаж Skoda Karoq предложат лишь в двух комплектациях — Ambition и Style. Паркетник в базовом варианте Ambition со 150-сильным TSI, сочетающимся с восьмискоростным «автоматом», обойдется в 1 515 000 рублей. По мнению экспертов, не слишком бюджетный ценник по нынешним временам вполне конкурентоспособен.