Skoda Karoq: названы цены на сменщика Yeti

Впрочем, о том, что Karoq приедет к нам с большим опозданием, было известно давно — об этом заявил глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович еще в год старта европейских продаж модели:

– Для России мы искали модель, которая могла бы унаследовать успех Yeti. И в нынешних условиях самым логичным решением для нас было сделать ставки в России на другой кроссовер— Kodiaq. Он больше, у него есть семиместные версии, и мы думаем, что он лучше подходит для России. Поэтому пока Karoq вне игры, хотя компания и рассматривает возможность вывода Karoq на российский рынок, — заявил тогда топ-менеджер.

И ведь не лукавил: осенью 2018-го стало известно, что наследник Yeti встает на конвейер одного из российских заводов, и уже весной 2020-го поступит к отечественным дилерам. Так, повторимся, и случилось. Новинку начали собирать на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде — там же сейчас производят и более вместительный «Кодиак».