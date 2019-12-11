В России подорожали автомобили Skoda

Автомобили Skoda Superb и Superb Combi подорожали практически во всех комплектациях, прибавив к ценнику от 2000 до 11 000 рублей. Отныне лифтбэк в базе предлагается за 2 107 000, а покупка универсала обойдется в 2 220 000 рублей. Неизменной осталась стоимость авто в версии Style: приобретение такой «четырехдверки» выльется в 2 353 000 «деревянных», а «сарай» по-прежнему можно купить за ₽2 460 000.

Гораздо меньше повезло тем, кто планировал стать владельцем кроссовера Skoda Kodiaq. Последний подорожал в двух комплектациях Ambition и Style на 42 000—49 000 рублей. Базовый прайс не изменился: как и раньше паркетник со 125-сильным мотором и «механикой» оценивается в 1 457 000 рублей.

Между тем, в российском модельном ряду марки в начале 2020 года появится еще один кроссовер — Skoda Karoq. Относительно новая модель, построенная на «тележке» MQB, впервые была представлена миру в 2017 году. У нас сборку автомобиля наладят на нижегородских мощностях концерна Volkswagen.