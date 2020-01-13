АВТОВАЗ рассказал о новой LADA 4x4

Как именно улучшится модель — не сообщается. Директор АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне сообщил корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что обновление будет не очень большим. Таким образом, рассчитывать на серьезные изменения во внешности и технике автомобиля не стоит. Увы и ах!



Напомним, что последний рестайлинг LADA 4x4 произошёл в декабре 2019 года. Внедорожник получил новую переднюю панель с изменённой приборкой и увеличенным перчаточники ящиком, а также улучшенные передние сиденья, два подголовника сзади, иную обивку потолка и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

А еще в автомобиле снизился уровень шума и вибраций. Версия Urban дополнительно обзавелась новым бампером со встроенными противотуманками.

Что касается выхода LADA 4x4 нового поколения, то раньше 2023 года мы автомобиль не увидим. Еще бы: зачем спешить с выходом свежей модели, если и старая продается на «ура».