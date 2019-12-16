Opel завалит нас новинками и больше никогда не уйдет из России

Фото: Вячеслав Василенко
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Opel Майкл Лошеллер, немецкая марка больше никогда не покинет российский рынок. Более того: будет представлять нам новые модели ежегодно. Мы узнали у топ-менеджера «Опель» о ближайших новинках, которые стоит ждать.

В восьми городах России уже поступили в продажу новые кроссоверы Opel Grandland X с безальтернативным 150-сильным турбомотором и шестидиапазонной АКП. Автомобили собираются на немецком заводе в Айзенахе.

Между тем, на калужском предприятии «ПСМА Рус» стартовало производство пассажирского микроавтобуса Opel Zafira Life с коротким и длиннобазным кузовом, парой литров под капотом и шестискоростным «автоматом».

Фото: Вячеслав Василенко

А в первой половине 2020 года линейку бренда в России дополнит грузовой фургон Opel Vivaro. Автомобиль имеет две модификации и четыре варианта компоновки, включая шести- и восьмиместный салон, шасси и грузовой вэн.

Кроме того, не исключается появление гибридной версии кроссовера Opel Grandland X с силовой установкой мощностью 340 лошадиных сил. Эта версия авто станет самой навороченной в семействе.

А еще генеральный директор Opel Майкл Лошеллер сообщил порталу «АвтоВзгляд», что к 2024 году все без исключения модели будут электрифицированы. Вот только перспективы электрокаров в нашей стране весьма туманны.

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16 декабря 2019
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