К началу 2020 года российский авторынок сильно упал и не собирается подниматься

В декабре в руки покупателей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ушло 179 235 новеньких машины с положительной динамикой в 2,3%. За весь же год было продано 1 759 532 авто (-2,3%). Стоит отметить, что прогнозы на 2020 год обещают продолжение стагнации.

– В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке, — сообщил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Прогноз на 2020 год — 1,72 млн. единиц проданных авто, что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году…

Г-н Шрайбер отедльно подчеркнул, что «если в России что-то и работает, так это сбор налогов». Резкая, согласитесь, оценка положения дел в стране, но, увы, справедливая.

Лидером же рейтинга продаж среди брендов традиционно остается LADA с результатом в 362 356 автомобилей (+1%). Стоит отметить, что в это число вошли и проданные Chevrolet Niva после того, как модель в декабре отошла к АВТОВАЗу. При этом, надо заметить, рыночная доля LADA в минувшем году составила 20,6% — и это лучший показатель за последние восемь лет. При этом производитель планирует повысить его в 2020 году до 1,7 млн машин.