К началу 2020 года российский авторынок сильно упал и не собирается подниматься

В декабре в руки покупателей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ушло 179 235 новеньких машины с положительной динамикой в 2,3%. За весь же год было продано 1 759 532 авто (-2,3%). Стоит отметить, что прогнозы на 2020 год обещают продолжение стагнации.
– В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке, — сообщил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Прогноз на 2020 год — 1,72 млн. единиц проданных авто, что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году…
Г-н Шрайбер отедльно подчеркнул, что «если в России что-то и работает, так это сбор налогов». Резкая, согласитесь, оценка положения дел в стране, но, увы, справедливая.
Лидером же рейтинга продаж среди брендов традиционно остается LADA с результатом в 362 356 автомобилей (+1%). Стоит отметить, что в это число вошли и проданные Chevrolet Niva после того, как модель в декабре отошла к АВТОВАЗу. При этом, надо заметить, рыночная доля LADA в минувшем году составила 20,6% — и это лучший показатель за последние восемь лет. При этом производитель планирует повысить его в 2020 году до 1,7 млн машин.
На втором месте разместился KIA: за южнокорейскую марку рублем проголосовали 225 901 россиянин (-1%). Первую тройку замыкает Hyundai, чья продукция разлетелась тиражом в 178 809 экземпляров (0%). На четвертой и пятой строчках прописались Renault (144 989 единиц, +6%) и Volkswagen (104 384 авто, −2%) соответственно.
Далее по порядку в ТОП-10 следуют: Toyota (103 597 −5%), Skoda (88 609 +9%), Nissan (64 974 −20%), «Группа ГАЗ» (63 910 машин, +5%) и премиальный Mercedes-Benz (42 046 автомобилей, +11%).