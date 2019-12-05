Почему в ноябре российский авторынок ускорил падение

Фото: LADA
В России в прошедшем ноябре в руки покупателей ушло 156 848 новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин. По сравнению с прошлым годом, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи скатились на 6,3%. Эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали о причинах продолжающегося падения.

До конца года отечественный автомобильный рынок вряд ли сможет не то, что побить, но хотя бы догнать прошлогодние продажи. Виной тому без остановки растущие цены на все, включая автомобили, а вследствие чего и низкая покупательская способность населения. Но есть и другая причина.

– Сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС, — считает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Лидером ноябрьских продаж традиционно остается бренд LADA с показателем в 31 217 единиц и отрицательной динамикой в 7%. Второе и третье места занимают корейские KIA и Hyundai соответственно. За продукцию первой компании рублем проголосовали 19 612 россиян (-7%), а «легковушки» второй разошлись тиражом в 16 314 экземпляров (+3%). Далее следует Renault, завершившая месяц с результатом в 12 833 машины (-5%). А пятерку лидеров закрывает Volkswagen (9160 авто, −10%). Стоит отметить, что, при плачевном состоянии российского авторынка, китайские марки могут похвастать внушительным приростом продаж. Так, Changan увеличил объем на 1477% (до 473 реализованных машин), Haval — на 221% (до 1476 шт.) и Brilliance — на 147% (до 37 авт).

– Отрицательная динамика авторынка связана не только с низкой покупательской способностью населения, но и высокой закредитованностью и невысокой активностью авторынка в целом, — комментирует ситуацию по просьбе портал «АвтоВзгляд» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. — И до конца 2019-го объем рынка продолжит сокращаться, наш прогноз — минус 5—7% по итогам года. И хотя снижение ключевой ставки ЦБ в следующем году сделает автокредиты доступнее, что частично смягчит падение авторынка, но без комплексных и масштабных программ господдержки рынок вряд ли покажет рост. Но поскольку решения по запуску таких программ пока нет, давать прогнозы на следующий год или ожидать восстановления рынка рано. Хотя, скорее всего, в 2020 году сохраниться незначительная отрицательная динамика рынка, но резкого сокращения продаж не предвидится…

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5 декабря 2019
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