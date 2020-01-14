Как постоянные оттепели зимой могут угробить любую машину

Среднестатистический автовладелец, доведись ему выбирать между трескучими холодами и околонулевыми температурами зимой, наверняка «проголосует» за оттепель. Действительно: в мороз машине тяжелее заводиться, она дольше прогревается и так далее.

На самом же деле эксплуатация машины при постоянных оттепелях грозит появлением куда более глобальных технических проблем. В такие периоды выше нуля воздух прогревается преимущественно днем, а по ночам температура опускается «в минус». Ежедневные «переходы через ноль» сказываются на коррозионной стойкости металла кузова, ведь его лакокрасочное покрытие представляет собой совокупность микровпадин и бугорков.

Во время дневного потепления в них оказывается вода. С приходом ночного холода она замерзает и, как ей и положено, расширяется. Регулярные циклы сжатия-расширения ускоряют разрушение краски кузова и приводят к появлению множественных очагов коррозии. Заметим также, что и химическая активность ядовитого для металла солевого раствора, покрывающего городские магистрали зимой, тем выше, чем теплее на улице.

Получается, что нормальная морозная зима без «плюса» на улице, с точки зрения сохранности кузова от ржавчины гораздо предпочтительнее. Впрочем, как и для других узлов и механизмов транспортного средства. Впрочем, судите сами.