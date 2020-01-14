Как постоянные оттепели зимой могут угробить любую машину

Среднестатистический автовладелец, доведись ему выбирать между трескучими холодами и околонулевыми температурами зимой, наверняка «проголосует» за оттепель. Действительно: в мороз машине тяжелее заводиться, она дольше прогревается и так далее.
На самом же деле эксплуатация машины при постоянных оттепелях грозит появлением куда более глобальных технических проблем. В такие периоды выше нуля воздух прогревается преимущественно днем, а по ночам температура опускается «в минус». Ежедневные «переходы через ноль» сказываются на коррозионной стойкости металла кузова, ведь его лакокрасочное покрытие представляет собой совокупность микровпадин и бугорков.
Во время дневного потепления в них оказывается вода. С приходом ночного холода она замерзает и, как ей и положено, расширяется. Регулярные циклы сжатия-расширения ускоряют разрушение краски кузова и приводят к появлению множественных очагов коррозии. Заметим также, что и химическая активность ядовитого для металла солевого раствора, покрывающего городские магистрали зимой, тем выше, чем теплее на улице.
Получается, что нормальная морозная зима без «плюса» на улице, с точки зрения сохранности кузова от ржавчины гораздо предпочтительнее. Впрочем, как и для других узлов и механизмов транспортного средства. Впрочем, судите сами.
Непрерывное присутствие абразива (песка и грязи) в тормозных механизмах — из-за постоянной езды по талой воде — ведет к скоропостижному износу не только тормозных колодок, но и дисков. Хорошо, если вы морально готовы к замене тормозных дисков с такой же частотой, что и колодок! Лишь в этом случае постоянные оттепели зимой вас не должны напрягать…
Концентрированная грязь, летящая с проезжей части, именно в оттепели наносит максимальный урон и автомобильным стеклам. Вынужденные постоянно работать дворники в ускоренном темпе растирают песок по стеклу, покрывая его микроцарапинами.
Повышенная влажность во время оттепели означает, что каждый раз при опустошении топливного бака, туда вместе с атмосферным воздухом проникают в значительном количестве пары воды.
Повышенное содержание влаги в теплом зимнем воздухе в сочетании с ночными заморозками приводит к ускоренной конденсации капелек воды на внутренних стенках топливного бака и попаданию ее в горючее. За этим вскоре может последовать появление ледяной пробки в топливопроводе или случиться преждевременная кончина бензонасоса.
Таким образом, зимой для машины более подходящей следует считать умеренно морозную погоду, а не сырую оттепель.