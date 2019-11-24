Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

По данным агентства «Автостат», за 6 месяцев 2019 года в России продано почти 330 000 новых кроссоверов и внедорожников. При этом 71% из них были полноприводными и лишь 29% — моноприводными. Статистика неумолима, но давайте разберемся, так ли нужен полный привод нашим гражданам?
Дорогие премиальные внедорожники, как правило, продают с полным приводом. Однако, как говорят сами производители, владелец престижной машины выезжает на бездорожье всего пару раз в год, остальное время передвигаясь по асфальту. В этом случае полный привод — просто пустая трата денег. Впрочем, как и рама, блокировки и другие внедорожные «примочки», которые так любят «впаривать» продавцы в автосалонах.
Нам могут возразить, что, мол, зимой, полный привод много лучше переднего. Но это — смотря где. Если мы рассматриваем крупные города, то дороги там чистят и нещадно посыпают реагентами, потому льда под колесами практически нет. А в пробочном городском трафике полный привод просто не нужен. Загородные трассы в последнее время тоже обслуживают неплохо. И если водитель часто ездит на дачу, ему лучше и дешевле поставить хорошие шипованные шины, а не переплачивать за 4x4. Стоит учесть и тот факт, что полноприводный автомобиль потребляет больше топлива, нежели моноприводный.
Говорите, можно без труда въехать или выехать из сугроба, который нагребли коммунальщики на парковке? Большинство водителей не станут этого делать, ведь дорожный просвет у большинства кроссоверов примерно такой же, как у легковушек. Поцарапать бампер или вовсе оторвать его о спрессованный до состояния камня снег, дело нехитрое.
Идем дальше. У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту. То есть, в обычных условиях кроссовер моноприводный, а задняя ось подключается при пробуксовке передних колес. Беда в том, что многие муфты склонны к перегреву. Особенно при буксовании в грязи. Так что на серьезное бездорожье выезжать кроссоверам по определению противопоказано.
Таким образом, самым важным при эксплуатации машины зимой становится дорожный просвет. И тут «паркетникам» бросают вызов более дешевые лифтованные седаны, универсалы и хетчбэки. Скажем, клиренс недокроссовера LADA XRAY Cross — 215 мм, а, для сравнения, дорожный просвет полноприводной Hyundai Creta — 190 мм. При этом базовая цена XRAY Cross — 759 900 рублей, а прайс полноприводной Creta начинается от 1 090 000 рублей.
Стоит ли выбирать в этом случае полноприводный SUV? Похоже, что — нет. Лучше потратить деньги на комплектацию, выбрав более навороченную.