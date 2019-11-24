Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

Нам могут возразить, что, мол, зимой, полный привод много лучше переднего. Но это — смотря где. Если мы рассматриваем крупные города, то дороги там чистят и нещадно посыпают реагентами, потому льда под колесами практически нет. А в пробочном городском трафике полный привод просто не нужен. Загородные трассы в последнее время тоже обслуживают неплохо. И если водитель часто ездит на дачу, ему лучше и дешевле поставить хорошие шипованные шины, а не переплачивать за 4x4. Стоит учесть и тот факт, что полноприводный автомобиль потребляет больше топлива, нежели моноприводный.

Говорите, можно без труда въехать или выехать из сугроба, который нагребли коммунальщики на парковке? Большинство водителей не станут этого делать, ведь дорожный просвет у большинства кроссоверов примерно такой же, как у легковушек. Поцарапать бампер или вовсе оторвать его о спрессованный до состояния камня снег, дело нехитрое.

Идем дальше. У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту. То есть, в обычных условиях кроссовер моноприводный, а задняя ось подключается при пробуксовке передних колес. Беда в том, что многие муфты склонны к перегреву. Особенно при буксовании в грязи. Так что на серьезное бездорожье выезжать кроссоверам по определению противопоказано.