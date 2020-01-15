В России начали продавать обновленный и подорожавший LADA 4x4

После рестайлинга LADA 4х4 щеголяет новой центральной панелью, модернизированными креслами и модулем автоматического вызова экстренных служб. Но главное: автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию, снизил уровень вибраций за счет доработанных опор двигателя и обзавелся новой климатической установкой.

Посвежевший «проходимец» представлен в десяти вариантах исполнения. По умолчанию 4x4 комплектуется гидроусилителем руля, антиблокировочной системой, дневными ходовыми огнями и передними стеклоподъемниками с электроприводом. Такой «вездеход» оценивается в 553 900 рублей, что на 30 000 дороже дореформенной модели.

Авто в версиях побогаче может похвастать передними сиденьями с подогревом, боковыми зеркалами с сервоприводом, кондиционером и передним бампером с «противотуманками». За доплату покупатели трехдверных LADA 4x4 могут заказать зелено-коричневую окраску кузова «Камуфляж».

Стоит напомнить, что под капотом «бюджетника» по-прежнему прячется 83-сильная бензиновая «четверка» объемом 1,7 л, агрегатированная с пятиступенчатой «механикой» и системой постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала.