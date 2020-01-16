В России опять подскочили цены на подержанные автомобили

Средний прайс на легковой автомобиль с пробегом в 2019 году вырос приблизительно на 2,4%. Сегодня он зафиксирован на отметке в 581 200 рублей, как подсчитали аналитики «Авто.ру».

Больше остальных в цене прибавили б/у машины в Пермском крае (+15,5%), менее активное подорожание зафиксировали в Башкирии (+15,1%) и Татарстане (+9,7%). Кстати, в одном из регионов автомобили подешевели — в Нижнем Новгороде (- 2,4%).

Самый тяжеловесный средний ценник оказался в Москве и Подмосковье — 859 800 рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти показатель несколько скромнее — 717 000. А вот наиболее выгодные предложения, судя по всему, сконцентрировались в Волгограде, там усредненный ценник равен 427 500 «целковых».

Кстати, самой популярной «легковушкой» на «вторичке» по итогам года стал Ford Focus с долей спроса в 2,5% и предложения в 2,4%, причем первое место «американцу» удалось завоевать благодаря продажам в Москве и Питере.