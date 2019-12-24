Плюсы и минусы покупки машины у перекупа: анатомия развода

Но для начала скажем, что по некоторым данным, около половины продавцов на рынке подержанных авто — это официальные дилеры и салоны. 5% — владельцы-частники, 45% маскируются под частников, но за ними скрываются перекупщики (30%) и мини-салоны (15%). При этом честными из 100% продавцов подержанных авто можно назвать только 9%. Остальные 91% в чем-то, да хитрят. А вот в чем, давайте разберемся на конкретном примере.
– Дело было весной, — поделился своей историей с порталом «АвтоВзгляд» один из наших читателей. — Мне тогда довелось пересмотреть кучу битых машин на вторичке. Найти желаемую Mazda в хорошем состоянии, да еще за мои 300 000—400 000 рублей, казалось, практически невозможно. Вскоре я увидел объявление, которое мне приглянулось. Поговорил с продавцом по телефону и сразу понял, что это — перекуп. Поехали с другом на осмотр. Во время закрытия капот очень сильно подскакивал, что говорило о замене, причем некачественной. Плюс к тому были подозрения, что у авто вварена полностью передняя часть (где двигатель стоит), странные были швы по бокам и краска отличалась во внутренней части. Машина явно не стоила 380 000 ₽, которые просил за нее продавец.
Вообще, этот мужик вел себя очень настырно и говорил, что лучше варианта мы не найдем. И еще приедем, но успеем ли купить — вопрос. Мол, спрос на его «красоту» слишком велик, и нам вообще повезло воочию увидеть этот уникальный экземпляр. Все как и положено плохому перекупу.
Прошло еще несколько дней. Я наткнулся на объявление якобы от автосалона. Договорился о встрече. Когда приехал, увидел большой ангар с машинами — наших почти нет, в основном — заморские. Автосалон это место напоминало весьма отдалено, скорее — автобаза. Было понятно, что здесь ведет свой бизнес очередной перекуп. Но меня это не смутило. Продавец сказал, что знает об автомобилях все, поскольку сам их и привозит. Таить не стал — понравившаяся мне Mazda3 бывала в ДТП. Но авария случилась не сильная — легкое столкновение. В общем, предложили проехаться. Послушали шумы, стуки, заглянули под капот — чистый, как стекло (потом выяснилось, что эти умники подкапотное пространство моют дочиста, а при дальнейшей диагностике оказалось, что залило свечной колодец).
Тут же проверяют через OBD-разъем (им же заранее и удаляют все ошибки, я уверен). Продавец на берегу огласил, что их салон ручается за юридическую чистоту автомобиля. Выдал даже мне специальный договор. Но предупредил — скрученный пробег, ДТП и т. д. юридической чистотой не являются. Оформляла договор девушка, схема у них налажена. Кто-то пригоняет им «тачки», они приводят их в божеский вид, моют и выставляют на продажу. При торге обоснованно скинули 8000 «деревянных» за помутневшую переднюю оптику (болячка всех Mazda) и за трещину на лобовом стекле. Покупка составила 350 000 рублей (средняя цена по рынку).
Конечно, я сразу пробил историю автомобиля по нескольким базам. Пробег оказался скрученным аж на 100 000 км. Я знал, что покупаю авто 12-и лет, и скрученный пробег для таких машин не редкость. Поэтому решил продолжить осмотр.
Легкое столкновение, о котором вскользь упоминал продавец, вероятно, было оформлено по европротоколу. В базе ГИБДД это ДТП не числилось, зато avtocod.ru показал два расчета ремонтных работ. Произошла деформация передней части, которую в дальнейшем устранили. Но в целом, машина меня устроила. За такую цену это «Мазда» была лучшим вариантом для покупки.
Сразу после приобретения обнаружилась проблема в свечном колодце — его просто залило водой. Вследствие чего пришлось продувать колодца и менять свечи. Потом выяснил, что автомобиль низкий, все цепляет. Решил поменять пружины. При замене оказалось, что они меньше (короче) стандартных, к тому же сломаны у основания. Из-за этого при езде и торможении был слышен хруст. Далее хруст перешел в другую тональность, и я понял, что проблема не только в пружинах, но и в тормозной системе. Тормозные колодки и тормозные диски пришли в негодность (по причине износа), поэтому также подлежали замене.
А совсем недавно произвели ремонт задних стоек (попал колесом в яму и вырвало на ходу одну стойку). Меняют их парой, а именно стойку, пыльник, амортизатор и крепление. Также заменил антифриз — слил и залил новый. Цвет был уже непонятный. Теперь машина меня практически не беспокоит. Я устранил все недостатки, к которым был готов изначально, и действительно доволен покупкой. В приобретении авто у перекупа нет ничего страшного. Главное, внимательно осматривать техническую часть и проверять машину по базам…
– В данном случае читатель заключил договор с автосалоном, — одобрил действия нашего читателя автоюрист Василий Хохлов. — Скорее всего, человек, занимающийся перепродажей авто, таким образом оформил официально свой бизнес. И пусть он арендовал для этого обычный ангар — ничего страшного. Главное, он платит налоги и по закону отвечает за свою работу. В случае проблем с машиной владелец будет на законном основании разбираться с юрлицом…
Иначе говоря, перекуп перекупу — рознь, и лучше иметь дело с теми, кто не маскируется под частника, а имеет статус юридического лица и хоть какой-нибудь офис продаж, даже в виде упомянутого выше ангара. Такие перекупщики, скорее всего, не будут в отличие от своих жуликоватых коллег скрывать подробности о прошлых владельцах, технических поломках автомобиля, заводском браке, а также о залогах, запретах на регистрационные действия, подлинности документов, истории изменений регистрационных действий ТС.
– Самая частая юридическая проблема, встречающаяся у людей, приобретающих авто у перекущиков — отсутствие знаний о том, какая была история у транспортного средства, — рассказывает сотрудник сервиса проверенных юристов AidLegal Андрей Лямкин. — Многие новые владельцы думают, что если они без проблем поставили авто на учет в ГИБДД, то автоматически проверили историю т/с, и теперь проблем не будет. Однако ГИБДД не имеет доступ к полной базе для проверки машин и их историй. Например, они не располагают данными о залогах и расчетах ремонтных работ. О залоге можно узнать через реестр залогов, а о расчетах ремонтных работ расскажут только в страховой компании или некоторые платные сервисы проверки. Короче говоря, стоит помнить, что гарантии на вторичные т/с нет, поэтому прежде чем приобретать автомобиль у перекупщика, нужно самостоятельно досконально и очень тщательно проверить его на всех инстанциях…
Между тем, согласно опросу ресурса avtocod.ru, проведенного среди подписчиков в соцсетях, на вопрос: «Купили бы авто у перекупщика?» положительно ответили 32,06% голосовавших. Остальные 67,94% отметили, что нет. И последних можно понять, особенно если внимательно отнестись к тому, что рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из столичных перекупщиков:
– Я занимаюсь перепродажей машин еще с 90-х. Есть небольшая стоянка, сюда привожу автомобили, приглашаю покупателей. В среднем, за месяц перепродается моделей 30. И этого вполне достаточно, чтобы жить неплохо. Сколько именно зарабатываю, не скажу, даже не уговаривайте. Приходится ли обманывать покупателей? Бывает и такое. У машины дверь битая, например, но очень хорошо покрашена. Неопытный водитель не заметит, если не достанет толщиномер, и купит. Ничего с ним не случится. Недавно так «Инфинити» продал. И покупатель счастлив, и мне хорошо. С юридической чистотой стараюсь не обманывать. У меня же стоянка в одном месте всегда. В любой момент могут вернуться, претензии выдвигать. Машины без ограничения на регистрацию — я проверяю их заранее. После такси — бывают. Скрученный пробег — ну, это классика, скручиваем частенько. А вообще, если какие-то проблемы возникнут у покупателя, я всегда найду хорошие знакомства, которые меня спасут…
Последняя фраза продавца подержанных машин заставила нас сильно задуматься. А вас?..