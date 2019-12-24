Плюсы и минусы покупки машины у перекупа: анатомия развода

Но для начала скажем, что по некоторым данным, около половины продавцов на рынке подержанных авто — это официальные дилеры и салоны. 5% — владельцы-частники, 45% маскируются под частников, но за ними скрываются перекупщики (30%) и мини-салоны (15%). При этом честными из 100% продавцов подержанных авто можно назвать только 9%. Остальные 91% в чем-то, да хитрят. А вот в чем, давайте разберемся на конкретном примере.

– Дело было весной, — поделился своей историей с порталом «АвтоВзгляд» один из наших читателей. — Мне тогда довелось пересмотреть кучу битых машин на вторичке. Найти желаемую Mazda в хорошем состоянии, да еще за мои 300 000—400 000 рублей, казалось, практически невозможно. Вскоре я увидел объявление, которое мне приглянулось. Поговорил с продавцом по телефону и сразу понял, что это — перекуп. Поехали с другом на осмотр. Во время закрытия капот очень сильно подскакивал, что говорило о замене, причем некачественной. Плюс к тому были подозрения, что у авто вварена полностью передняя часть (где двигатель стоит), странные были швы по бокам и краска отличалась во внутренней части. Машина явно не стоила 380 000 ₽, которые просил за нее продавец.

Вообще, этот мужик вел себя очень настырно и говорил, что лучше варианта мы не найдем. И еще приедем, но успеем ли купить — вопрос. Мол, спрос на его «красоту» слишком велик, и нам вообще повезло воочию увидеть этот уникальный экземпляр. Все как и положено плохому перекупу.