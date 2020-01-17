Jeep привезет в Россию три новых внедорожника

Бренд из Соединенных Штатов планирует представить в 2020 году рестайлинговые кроссовер Jeep Compass второго поколения и культовый внедорожник Wrangler. Напомним, что второй «Компасс» приехал к нашим соотечественникам в 2018 году.

Дореформенный паркетник вооружен 2,4-литровым «атмосферником» мощностью 150 и 175 л. с., работающим в связке с девятискоростным «автоматом» и полным приводом. Ценник сегодня стартует от 2 149 000 рублей.

Новый Jeep Wrangler, оснащенный 272-сильной турбированной бензиновой «четверкой», прикатил к нашим соотечественникам тоже в 2018-м. Он оценивается в 3 630 000 рублей.

Кроме того, автостроитель приготовил настоящий праздник для пикаповодов, коих, правда, в нашей стране не так много: ожидается старт продаж Jeep Gladiator, построенного на одной платформе с «Ранглером». Его запустят ближе к концу года.

Стоит отметить, что появление «Гладиатора» — уже не новость. Об этом сообщал портал «АвтоВзгляд» еще летом прошлого года, испытав грузовичок на внедорожных трассах близ живописного местечка Сан-Мартино-ди-Кастроцца на севере Италии. Узнать о модели во всех деталях можно здесь.