Jeep привезет в Россию три новых внедорожника

Фото: Jeep
В российских СМИ появилась информация, что в уже наступившем году компания Jeep обещает порадовать своих российских поклонников тремя новинками. Причем ожидаются не только обновления, но и выход совершенного новой для нашего рынка модели.

Бренд из Соединенных Штатов планирует представить в 2020 году рестайлинговые кроссовер Jeep Compass второго поколения и культовый внедорожник Wrangler. Напомним, что второй «Компасс» приехал к нашим соотечественникам в 2018 году.

Дореформенный паркетник вооружен 2,4-литровым «атмосферником» мощностью 150 и 175 л. с., работающим в связке с девятискоростным «автоматом» и полным приводом. Ценник сегодня стартует от 2 149 000 рублей.

Новый Jeep Wrangler, оснащенный 272-сильной турбированной бензиновой «четверкой», прикатил к нашим соотечественникам тоже в 2018-м. Он оценивается в 3 630 000 рублей.

Кроме того, автостроитель приготовил настоящий праздник для пикаповодов, коих, правда, в нашей стране не так много: ожидается старт продаж Jeep Gladiator, построенного на одной платформе с «Ранглером». Его запустят ближе к концу года.

Стоит отметить, что появление «Гладиатора» — уже не новость. Об этом сообщал портал «АвтоВзгляд» еще летом прошлого года, испытав грузовичок на внедорожных трассах близ живописного местечка Сан-Мартино-ди-Кастроцца на севере Италии. Узнать о модели во всех деталях можно здесь.

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17 января 2020
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