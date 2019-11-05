Jeep Wrangler назван лучшим среди полноприводных внедорожников

«Проходимцу» Jeep Wrangler удалось обыграть еще двух претендентов на это звание — Chevrolet Blazer и Toyota 4Runner. Стоит отметить, что «Рэнглер» завоевывает звание лучшего 4x4/SUV по версии SEMA Awards в десятый раз подряд — с самого первого года, как была учреждена премия, не дав другим внедорожникам ни шанса.

- Это свидетельство не только о жизнестойкости Jeep Wrangler, но и креативности участников рынка автокомпонентов, которые продолжают выбирать Jeep Wrangler для реализации своего творчества, — рассказал руководитель отдела по техническому обслуживанию, запчастям и работе с клиентами Mopar FCA Марк Босанак.

Если кто запамятовал, SEMA (Specialty Equipment Market Association, Ассоциация рынка специального оборудования) Show — одна из крупнейших выставок, где под одной крышей собираются производители и покупатели комплектующих для тюнинга легковых и грузовых авто. Впервые салон был организован в 1967 году.

Напомним, Wrangler представлен и в России с 272-сильной бензиновой «четверкой» под капотом, сочетающейся с восьмискоростным «автоматом» и системой постоянного полного привода, в трехдверном исполнении и в длиннобазной версии Unlimited. Ценник стартует от 3 550 000 рублей.