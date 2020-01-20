Премиальные автомобили в России покупают лучше машин массового сегмента

Так, с января по декабрь премиальные авто разлетелись тиражом в 158 400 экземпляров, что на 5,1% больше, нежели в 2018 году. Самой ходовой оказалась продукция компании Mercedes-Benz. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), авто марки из Штутгарта ушли в руки покупателей в количестве 42 046 авто (+11%).

Второе место, наступая на пятки лидеру, заняла марка BMW с результатом в 41 520 машин (+17%). Тройку лидеров в классе закрыл Lexus, чьи автомобили приглянулись 22 395 покупателям (-8%).

Четвертую строчку занял Audi (16 333 «легковушки», +1%), а пятым пунктом прописался шведский Volvo (8846 единиц, + 14%).

Далее в ТОП-10 по порядку следуют: Land Rover (8663 штуки, −12%), Porsche (6023 экземпляра, +18%), Genesis (2276 машин, +24%) Infiniti (3479 автомобилей, −25%) и MINI (2524 единицы, +8%).