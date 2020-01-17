Lexus вывел на рынок свой первый минивэн

Lexus LM с четырьмя креслами в версии Royal (что можно перевести, как «королевский») обойдется в 1 466 000 юаней (13,1 млн. рублей). Такой автомобиль щеголяет двумя креслами второго ряда со множеством настроек. Первый ряд от остального пространства отделяет поднимающаяся перегородка, куда встроен 26-дюймовый монитор с функцией подключения различных гаджетов.

Новинка, по сути, представляет собой перелицованный Toyota Alphard, представленный и на российском рынке в том числе. LM отличается иным дизайном радиаторной решетки в корпоративном стиле и оптикой. Центральная панель в салоне повторяет «Альфард», хотя руль установлен другой.

Первое время японцы будут продавать новую модель только с гибридной силовой установкой с 2,5-литровым бензиновым мотором и парой электродвигателей. Позже в продаже появится авто с 301-сильным V6 объемом 3,5 л. Ожидается, что модель будет доступна лишь для азиатских рынков.