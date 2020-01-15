Mercedes-Benz и Bosch запускают каршеринг на беспилотниках

Автономные Mercedes-Benz S-класса с системами управления, разработанными в содружестве с инженерами из Bosch, начали курсировать в калифорнийском городе Сан-Хосе в Силиконовой долине между западным районом и центром города. Автомобили пока что передвигаются под контролем водителей.

Зарезервировать поездку на «Мерседесах», оборудованных автономной системой вождения четвертого уровня (из пяти возможных), можно через специальное приложение, созданное подразделением Daimler Mobility AG. В дальнейшем каршеринговые беспилотники органично вольются в систему общественного транспорта. А сервисы, предоставляющие авто в поминутную аренду, смогут включать робомобили в свои автопарки.

Работу над беспилотниками ведут и в России. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания «Яндекс» запустила такие авто на гражданские дороги в 2018 году. С тех пор машины с автопилотом от российского IT-гиганта прошли более 1 000 000 км при разных погодных и эксплуатационных условиях.