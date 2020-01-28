Обновленный KIA Rio заметили во время дорожных тестов

Если судить по фото, попавшим в распоряжение зарубежного издания Motor1, KIA Rio ждет небольшой фейслифтинг. И хотя автомобиль прикрыт маскировкой почти полностью, больших перемен не предвидится: новые бамперы и модернизированная оптика.
По большим 17-дюймовым колесным дискам, обутым в низкопрофильную «резину» можно предположить, что на испытательный трек вывели Rio в версии GT Line. Правда на снимках не удается разглядеть характерных дневных ходовых огней и сдвоенных патрубков выхлопной системы.
Ожидается, что рестайлинговый KIA Rio представят в конце этого года, либо в начале 2021-го: точная дата пока остается за кадром.
Напомним, что по итогам года в нашей стране модель стала самой продаваемой иномаркой, разлетевшись тиражом в 92 475 экземпляров, что на 7,7% меньше прошлогодних результатов.
Кстати, в скором будущем не исключено появление компактного кроссовера, построенного из KIA Rio. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новинка класса SUV получит имя XRio и повоюет за внимание покупателей с Volkswagen T-Cross.