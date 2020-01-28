Обновленный KIA Rio заметили во время дорожных тестов

Если судить по фото, попавшим в распоряжение зарубежного издания Motor1, KIA Rio ждет небольшой фейслифтинг. И хотя автомобиль прикрыт маскировкой почти полностью, больших перемен не предвидится: новые бамперы и модернизированная оптика.

По большим 17-дюймовым колесным дискам, обутым в низкопрофильную «резину» можно предположить, что на испытательный трек вывели Rio в версии GT Line. Правда на снимках не удается разглядеть характерных дневных ходовых огней и сдвоенных патрубков выхлопной системы.