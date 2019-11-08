Как KIA Rio наказал LADA Vesta

На второй строке автомобильного хит-парада на этот раз прописался KIA Rio с результатом в 8724 машины (+10,4%). А ведь бюджетный «кореец» с августа 2018 года неизменно замыкал первую тройку. Теперь же третьим пунктом следует LADA Vesta. За нее рублем проголосовали 8296 россиян, снизив объем на 22,2%.

Четвертое и пятое места, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), занимают кроссовер Hyundai Creta (6806 штук, +16,2%) и седан Volkswagen Polo (4702 авто, −12%) соответственно.

Далее следуют Hyundai Solaris (4545 единиц, −15,8%), Volkswagen Tiguan (3704 автомобиля, +11,9%), LADA Largus (3691 машина, +0,6%), Renault Duster (3431 «паркетник», −11,5%) и Skoda Octavia, ушедшая в руки покупателей в количестве 3404 авто, добавив себе внушительные +75,3% голосов.

Последняя, кстати, готовится сменить поколение. Премьера новинки пройдет 11 ноября в Праге. Автомобиль преобразится, получив совершено новый внешний дизайн и салон. Точные технические характеристики четвертой «Октавии» чехи раскроют во время презентации.